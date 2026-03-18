ΝΑΤΟ: Οι σύμμαχοι συζητούν συλλογικά τρόπους για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μαρκ Ρούτε

ΝΑΤΟ: Οι σύμμαχοι συζητούν συλλογικά τρόπους για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μαρκ Ρούτε
Μαρκ Ρούτε / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συζητούν συλλογικά τον «καλύτερο τρόπο» για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Oρμούζ, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ συζητούν συλλογικά τον «καλύτερο τρόπο» για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Oρμούζ, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

«Όλοι συμφωνούμε, ασφαλώς, ότι το εμπόριο θα πρέπει να ξαναρχίσει. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι σύμμαχοι συνεργάζονται, συζητούν το πώς θα το κάνουν αυτό. Εργάζονται πάνω σε αυτό συλλογικά, για να βρουν έναν τρόπο για να προχωρήσουν προς τα εμπρός», είπε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους, κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στη Νορβηγία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα «Εξοικονομώ»: Σε ποιους απευθύνονται, τι αλλάζει, τα ποσά και οι προϋποθέσεις

Όλες οι δράσεις και τα επιδόματα του νέου Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου - Ποια είναι τα κριτήρια

Οι χώρες με τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους

ΝΑΤΟ
Νορβηγία
Στενά του Ορμούζ
Πόλεμος
Μαρκ Ρούτε (Mark Rutte)
