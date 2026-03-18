Ταχιάος: «Μέχρι το καλοκαίρι η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά»

Έως το καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθεί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για τον εκσυγχρονισμό των μετακινήσεων στην πόλη, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος από το βήμα του 1ου Blue Heritage Summit, που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, όπως τόνισε, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για τη μεγάλη επέκταση προς τη δυτική πλευρά της πόλης, ένα έργο που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ και θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας και της επιβατικής δυναμικής του δικτύου.

Χαρακτηρίζοντας το μετρό Θεσσαλονίκης ως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης και «έξυπνης» υποδομής για την πόλη, ο κ. Ταχιάος εξήγησε ότι πρόκειται για ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα χωρίς οδηγό, με δυνατότητα πολύ υψηλής συχνότητας δρομολογίων -ακόμη και ανά 1,5 λεπτό, γεγονός που εξασφαλίζει μεγάλη μεταφορική ικανότητα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αξία της υποδομής δεν εξαντλείται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της. «Η ‘εξυπνάδα’ θα κριθεί από το πώς θα τη διαχειριστεί η πόλη», σημείωσε, τονίζοντας ότι η επιτυχία του έργου εξαρτάται από την ενσωμάτωσή του στο συνολικό σύστημα μετακινήσεων και από τη συμπεριφορά των χρηστών.

Αναφερόμενος στην επέκταση προς Καλαμαριά, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για έργο που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως εξήγησε, η πολυπλοκότητα του έργου, με πολλαπλές συμβάσεις και τεχνικές αλληλεπικαλύψεις, καθιστά δύσκολη την ακριβή χρονική πρόβλεψη. «Έχουμε πει ότι η ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά αναμένεται μέχρι το καλοκαίρι, ωστόσο επιμένω να μην δώσω σαφές χρονοδιάγραμμα, καθώς συχνά τα γεγονότα αλλάζουν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στην Καλαμαριά είναι πλέον ορατό πως πολύ σύντομα το μετρό θα τεθεί σε λειτουργία, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Για τον ίδιο, όπως είπε, η πραγματική στρατηγική επέκταση του μετρό αφορά τη δυτική και βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι «εκεί εστιάζει και η κυβερνητική προτεραιότητα». Οι σχετικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο έναν ορθολογικό σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη τη χωροθέτηση, την εξυπηρέτηση των κατοίκων και τη βιωσιμότητα του έργου, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ και θα συνδεθεί με ευρωπαϊκούς πόρους. Στα βορειοδυτικά, η μελέτη των σταθμών προχωρά με ιδιαίτερη προσοχή στη χάραξη. Κάθε σταθμός σχεδιάζεται στρατηγικά, ώστε να εξυπηρετεί πραγματικά τους πολίτες και να αποφεύγονται παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές, καθώς και δονήσεις ή άλλες επιπτώσεις στο μέλλον. Όσο πιο ρηχό είναι το μετρό, τόσο προτιμάται να ακολουθεί υπάρχοντες δρόμους και κοινόχρηστους χώρους. Οι μελέτες περιλαμβάνουν και κοινωνική διάσταση, με διαβουλεύσεις με τους δήμους Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Ευόσμου, ενώ σύντομα θα ολοκληρωθεί η εκτελεστική σύμβαση μαζί με τα απαραίτητα τοπογραφικά και γεωτεχνικά στοιχεία και τη μελέτη κόστους-οφέλους.

Η προτεραιότητα της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι η επέκταση του μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, μια παρέμβαση που θα αλλάξει ουσιαστικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης και θα ενισχύσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του δικτύου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για μελλοντική δεύτερη γραμμή, που θα μπορούσε να επεκταθεί ακόμη και προς περιοχές όπως η Τούμπα και η Χαριλάου, ανοίγοντας νέες προοπτικές για το δίκτυο.

Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του μετρό με το αεροδρόμιο, ο κ. Ταχιάος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την άμεση υλοποίησή της, επισημαίνοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δικαιολογούν την προτεραιοποίησή της. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι η εξυπηρέτηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνδυασμένων μετακινήσεων, με κομβικό σημείο τον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοντέλο βιώσιμης κινητικότητας, όπου διαφορετικά μέσα μεταφοράς συνδέονται αποτελεσματικά μεταξύ τους.

Αναφερόμενος στο έργο του Flyover στην περιφερειακή οδό, το οποίο, όπως είπε, εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, τόνισε ότι το πρότζεκτ θα λειτουργεί ως ταχεία διαδρομή για οχήματα που κινούνται από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη, παρακάμπτοντας το κέντρο.

Αναγνώρισε, ωστόσο, το φαινόμενο της «επαγόμενης κυκλοφορίας», δηλαδή την αύξηση των οχημάτων όταν αυξάνεται η οδική χωρητικότητα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με συνολικό σχεδιασμό. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε άλλες παρεμβάσεις, όπως η αναβάθμιση της περιφερειακής οδού, αλλά και νέοι οδικοί άξονες που θα βελτιώσουν τη σύνδεση της πόλης με περιοχές της Χαλκιδικής και της ευρύτερης περιφέρειας.

Μία σημαντική παρέμβαση για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη, είναι κατά τον ίδιο η κατασκευή μιας νέας οδού που θα παρακάμπτει οικισμούς και θα ξεκινά από τον κόμβο της περιφερειακής οδού, οδηγώντας μέχρι το δρόμο των Βασιλικών. Η νέα αυτή σύνδεση θα προσπερνά τη Ραιδεστό και άλλους οικισμούς, επιτρέποντας άμεση πρόσβαση προς την περιοχή του Αγίου Όρους, αλλά και προς τον δρόμο που οδηγεί στην Πολύγυρο και την Ουρανούπολη. Η οδός αυτή αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην κυκλοφορία, καθώς θα αποφορτίσει κεντρικούς άξονες, όπως το Πανόραμα και τη Θέρμη, περιοχές που σήμερα αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα κυκλοφορίας, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της πόλης με τη βόρεια Χαλκιδική και βελτιώνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Σχετικά με την Εγνατία Οδό, σημείωσε ότι πρόκειται για έργο που παραδόθηκε σε φάσεις και πολλοί κόμβοι κατασκευάστηκαν παλαιότερα, χωρίς πλήρη εκσυγχρονισμό. Η εταιρεία «Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε.» αναλαμβάνει βαριά συντήρηση και κατασκευή νέων χώρων, με προτεραιότητα τον κάθετο άξονα του δρόμου, ώστε ο κλάδος ανόδου να γίνει ασφαλής και σύγχρονος, ενώ ο κλάδος καθόδου θα παραμείνει στη σημερινή διατομή. Τοποθετήθηκε και για τα ζητήματα μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, τα οποία κινούνταν παράνομα σε ορισμένα τμήματα, επισημαίνοντας ότι η λύση θα προέλθει μέσα από συντονισμό με τον παραχωρησιούχο, συνοδευτικά μέτρα ασφαλείας και πιστοποιήσεις των σηράγγων.

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησης του υφυπουργού αφορούσε τις συνδυασμένες μεταφορές. Επιβεβαίωσε την πρόοδο στη σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού και στον προαστιακό σιδηρόδρομο για τη δυτική Θεσσαλονίκη. Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αυτές είναι κρίσιμες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού και τη μετατροπή της πόλης σε κόμβο logistics για τα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη.

Για την ανάπλαση της ΔΕΘ, τόνισε ότι το υπουργείο δεν έχει άμεσο ρόλο στη διαχείριση, η οποία ανήκει στο Υπερταμείο και τους αρμόδιους φορείς, ωστόσο η παρέμβαση της κυβέρνησης εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ εμπορικών στόχων και κοινωφελών αναγκών, διασφαλίζοντας ότι η ανάπλαση θα είναι ρεαλιστική και βιώσιμη.

Αναφερόμενος σε θέματα κλιματικής κρίσης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τον κίνδυνο ακραίων φαινομένων, τονίζοντας τη σημασία των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών υποδομών, όπως η περιφερειακή τάφρος, ενώ παραδέχθηκε ότι εκκρεμούν πρόσθετες παρεμβάσεις, κυρίως σε περιοχές όπως ο Δενδροπόταμος.

Για τις «έξυπνες υποδομές», τόνισε ότι η ουσία βρίσκεται στη σωστή διαχείριση και στρατηγική, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις και η αξιοποίηση των εργαλείων καθορίζουν πόσο «έξυπνη» είναι η πόλη. Το βασικό στοίχημα είναι η σύνδεση όλων των έργων --μετρό, οδικοί άξονες, σιδηρόδρομος και λιμάνι-- σε ένα ενιαίο, λειτουργικό σύστημα που θα εξυπηρετεί τη βιώσιμη κινητικότητα και θα βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε ερώτηση για τα κτίρια γύρω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά, ανέφερε ότι είναι διατηρητέα και οποιαδήποτε παρέμβαση απαιτεί αποχαρακτηρισμό από την αρμόδια αρχή. Η διαχείριση ανήκει στους αρμόδιους φορείς, αλλά υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τον δήμο ή άλλους φορείς για παραχωρήσεις που θα αξιοποιούν τα κτίρια με τρόπους που προσθέτουν αξία και ζωντάνια στην περιοχή, χωρίς να θίγεται η ιστορική τους προστασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ