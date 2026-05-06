Συνεχίζει ανοδικά η Wall Street - Άλμα 20% για AMD

Οι αναφορές ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου έφεραν αισιοδοξία στην αγορά.

Ανοδικά συνεχίζουν οι δείκτες της Wall Street μετά τα χθεσινά ρεκόρ, έπειτα από τις αναφορές ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε ένα σχέδιο για τερματισμό του πολέμου. Ειδικότερα, το Axios, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος αποκάλυψε ότι οι δύο πλευρές έχουν καταρτίσει ένα μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας, στο οποίο περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για μελλοντικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ωστόσο, ο Τραμπ μετρίασε τον ενθουσιασμό με τις δηλώσεις του πως είναι «πολύ νωρίς» για απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,9% στις 49.743 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κινείται με +0,75% στις 7.313 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται 0,84% στις 25.557 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της AMD κάνει άλμα σχεδόν 20% αφότου ανακοίνωσε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 38% το α' τρίμηνο, φτάνοντας τα 10,25 δισ. δολάρια από 7,44 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν και εξέδωσε ισχυρό guidance για το β' τρίμηνο.

Επιπλέον, η μετοχή της Disney κερδίζει 7% καθώς ανακοίνωσε ισχυρά τριμηνιαία μεγέθη με αύξηση εσόδων από streaming και theme parks, ενώ ο ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, Τζος Ντ'Αμάρο επανέλαβε ότι αναμένει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους.

Τέλος, με κέρδη 6% κινείται η μετοχή της Uber στον απόηχο της ανακοίνωσης για αύξηση εσόδων και κρατήσεων, μία ένδειξη ότι η ισχυρή ζήτηση από τους Αμερικανούς επιβάτες θα αντισταθμίσει τον αντίκτυπο από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Στα μάκρο της ημέρας, η νέα έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP έδειξε πως η ιδιωτική απασχόληση ενισχύθηκε κατά 109.000 θέσεις εργασίας για τον μήνα, ένα βήμα παραπάνω από τις 61.000 που δημιουργήθηκαν τον Μάρτιο και καλύτερα από την εκτίμηση του Dow Jones για 84.000. σύμφωνα με το CNBC. Για το σύνολο του Μαρτίου, η πρόβλεψη αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 1.000.

Οι μισθοί για όσους παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους αυξήθηκαν κατά 4,4% ετησίως, μειωμένοι κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα. Η δημιουργία θέσεων εργασίας επικεντρώθηκε σε μερικές βασικές κατηγορίες για την αμερικανική οικονομία, μια ένδειξη ότι ενώ οι προσλήψεις συνολικά είναι σταθερές, τα οφέλη δεν κατανέμονται σε όλους τους τομείς των εργαζομένων.