Σλοβακία: Καταργείται η αύξηση της τιμής του ντίζελ για τους αλλοδαπούς οδηγούς

Η κατάργηση του μέτρου, από αυτήν την Παρασκευή, σημαίνει ότι δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παραπέμψει τη Σλοβακία «επί παραβάσει», είπε η υπουργός Οικονομικών Ντενίσα Σάκοβα.

Η Σλοβακία ανακοίνωσε σήμερα ότι καταργεί τη διπλή τιμολόγηση του ντίζελ για τους αλλοδαπούς οδηγούς, ένα μέτρο που είχε ως στόχο να μην κινδυνεύσει η χώρα με έλλειψη καυσίμων αλλά κρίθηκε αντίθετο με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η κατάργηση του μέτρου, από αυτήν την Παρασκευή, σημαίνει ότι δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παραπέμψει τη Σλοβακία «επί παραβάσει», είπε η υπουργός Οικονομικών Ντενίσα Σάκοβα.

Τον Μάρτιο, η εθνικιστική κυβέρνηση της Σλοβακίας, χώρας που είναι μέλος της ΕΕ, είχε αποφασίσει ότι η τιμή των καυσίμων για τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες θα ήταν ακριβότερη από εκείνη που ισχύει για τους ντόπιους. Ως αιτιολογία επικαλέστηκε τη διακοπή παράδοσης ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά, που είχε υποστεί ζημιές από βομβαρδισμό στην Ουκρανία. Όμως ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Ρικάρντο Καρντόσο, εκτίμησε ότι η διπλή τιμολόγηση συνιστά «διάκριση» σε βάρος των ξένων οδηγών και η ΕΕ σκόπευε να λάβει «τα κατάλληλα νομικά μέτρα».

Σύμφωνα με το Κίεβο, ο αγωγός που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στη Σλοβακία και περνά από το ουκρανικό έδαφος υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα στα τέλη Ιανουαρίου. Η Μπρατισλάβα κατηγορούσε την Ουκρανία ότι καθυστερούσε σκόπιμα την επαναλειτουργία του αγωγού.

Τον Απρίλιο πάντως η Σλοβακία ανακοίνωσε ότι ξανάρχισαν οι παραδόσεις, αφού επιδιορθώθηκε ο αγωγός, έπειτα από διακοπή σχεδόν τριών μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ