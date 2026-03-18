Δένδιας και Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Στο πλαίσιο του Φόρουμ ο κ. Δένδιας και ο M. Γουίτακερ, Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, συνομιλούν για τον στρατηγικό ρόλο της ΝΑ Ευρώπης και το μέλλον του ΝΑΤΟ.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή μαίνεται, η ενεργειακή αγορά κλυδωνίζεται και οι γεωπολιτικές προκλήσεις επαναπροσδιορίζονται. Την ίδια ώρα, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη μετεξελίσσονται σε κρίσιμο γεωπολιτικό καταλύτη που αναδιατάσσει τις ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Υπό το πρίσμα αυτό και με φόντο τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, το 4o Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στις 19 και 20 Μαρτίου 2026, καθιστά τον διάλογο για τον κομβικό ρόλο της περιοχής στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης πιο αναγκαίο από ποτέ.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Μάθιου Γουίτακερ, Πρέσβης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο ΝΑΤΟ θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι για τον στρατηγικό ρόλο της ΝΑ Ευρώπης καθώς και το μέλλον του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι φορέων θα θέσουν επί τάπητος την στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την περιφερειακή σταθερότητα και τον ρόλο της περιοχής ως γεω ενεργειακού κόμβου.

Στρατηγική θωράκιση και οικονομική εξωστρέφεια

Το Συνέδριο αναδεικνύει καίρια ζητήματα, από την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση έως και τη γεωπολιτική ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία, καθώς και τις προκλήσεις της περιοχής όπως η δημογραφική αναγέννηση, η αναβάθμιση των δομών υγείας, και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως κινητήριος μοχλός για την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Οι συζητήσεις εστιάζουν, ακόμη, στην ενίσχυση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας και στην αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος, με κοινό στόχο τη δημιουργία μιας εξωστρεφούς οικονομίας, ενώ η εισαγωγή της τεχνολογίας στην πρωτογενή παραγωγή και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών συμπληρώνουν το παζλ για ένα βιώσιμο μέλλον στην Περιφέρεια.

Σημαντικές προσωπικότητες στο βήμα του Συνεδρίου

Tο παρών θα δώσουν μεταξύ άλλων: Ο Χρίστος Δήμας, Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Υφυπουργός Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής και πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Geoffrey Pyatt, Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους Ενεργειακούς Πόρους 2022-2025 (Assistant Secretary of State for Energy Resources), Κορίνα Κρέτσου, Γενική Πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Υπερταμείο, Άντζελα Βαρελά, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Γιώργος Κρεμλής, Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στη Βουλγαρία, EPLO.

Το 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ανοίγει τον διάλογο για τη στρατηγική αναβάθμιση τόσο της περιοχής όσο και της χώρας στον διεθνή χάρτη στον απόηχο των παγκόσμιων εξελίξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Συνεδρίου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://eastmacedoniathraceforum.gr/