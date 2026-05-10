WSJ: Το Ισραήλ έστησε μυστική προκεχωρημένη βάση στην ιρακινή έρημο

Στόχος να υποστηρίξει την εκστρατεία του κατά του Ιράν και εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον ιρακινών στρατευμάτων που κόντεψαν να την ανακαλύψουν.

Το Ισραήλ έστησε μυστική προκεχωρημένη βάση στην ιρακινή έρημο για να υποστηρίξει την εκστρατεία του κατά του Ιράν και εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον ιρακινών στρατευμάτων που κόντεψαν να την ανακαλύψουν, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το Ισραήλ κατασκεύασε την εγκατάσταση αυτή, στην οποία βρίσκονταν ειδικές δυνάμεις και λειτουργούσε ως κόμβος επιμελητείας για την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, σε γνώση των ΗΠΑ ακριβώς πριν από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Περιελάμβανε επίσης ομάδες έρευνες και διάσωσης, έτοιμες να συνδράμουν Ισραηλινούς πιλότους στην περίπτωση κατάρριψης του αεροσκάφους τους, ανέφερε η Wall Street Journal.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση για διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές. Δεν υπήρξε άμεσα απάντηση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η ύπαρξη της βάσης παρά λίγο να γίνει αποκαλυφθεί στις αρχές Μαρτίου όταν ιρακινά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως βοσκός της περιοχής είχε παρατηρήσει εκεί ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα, όπως πτήσεις ελικοπτέρων.

Ιρακινά στρατεύματα εστάλησαν στο σημείο για να ερευνήσουν τις αναφορές αυτές, αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αεροπορικά πλήγματα για να τα κρατήσουν σε απόσταση και να αποτρέψουν την ανακάλυψη της βάσης, δήλωσε μία από τις πηγές της εφημερίδας.

Η Wall Street Journal επικαλέστηκε προσφυγή που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη αργότερα τον Μάρτιο, στην οποία το Ιράκ τόνισε πως η επίθεση περιελάμβανε ξένες δυνάμεις και αεροπορικά πλήγματα και την απέδωσε στις ΗΠΑ.

Πηγή ενήμερη σχετικά όμως δήλωσε στην WSJ ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ανάμιξη στην επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ