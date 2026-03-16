Όσκαρ 2026: Θρίαμβος για το «Η μια μάχη μετά την άλλη» - Όσα έγιναν τη μεγάλη βραδιά

Η 98η τελετή απονομή των βραβείων Όσκαρ ολοκληρώθηκε με την ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» να είναι ο μεγάλος θριαμβευτής της βραδιάς αφού έφυγε με έξι βραβεία Όσκαρ (μεταξύ των οποίων τα βραβεία Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Μοντάζ). Μια βραδιά με εκπλήξεις, ανατροπές, νικητές - άλλους που περιμέναμε και άλλους όχι - και μερικές σπουδαίες κινηματογραφικές και συγκινητικές στιγμές.

Η μεγάλη βραδιά ξεκίνησε λίγο μετά τη 1 π.μ. (ώρα Ελλάδος) με τον παρουσιαστή - για 2η φορά - Κόναν ‘Ο Μπράιεν να εμφανίζεται στη σκηνή του Dolby Theater, με φόντο ένα σκηνικό με όψη αυλής σπιτιού, ένα «καταφύγιο στο χάος», όπως το ονόμασαν οι παραγωγοί της διοργάνωσης.

Με καυστικό χιούμορ σχολίασε μεταξύ άλλων σχεδόν όλες τις ταινίες που διαγωνίζονταν, αναφέροντας ενδεικτικά τις ταινίες «Βουγονία» και «Hamnet» ως τις ταινίες που του άρεσαν πολύ, ζητώντας ένα μεγάλο χειροκρότημα για την ταινία «Sinners», υπογραμμίζοντας τη νέα κατηγορία των Όσκαρ - αυτή του βραβείου casting director - και επιθυμώντας να περάσει το δικό του μήνυμα ενότητας, αναφέροντας πως 31 χώρες εκπροσωπούνται στις φετινές υποψηφιότητες, κάτι που δείχνει ότι το σινεμά ενώνει και αυτό σημαίνει κάτι για τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.

