Χανιά: Δέκα συλλήψεις μετά από καταγγελία ανήλικης για ομαδικό βιασμό

Σε δέκα συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά, μετά από καταγγελία 17χρονης ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άνδρες, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι. Η καταγγελία έγινε συγκεκριμένα, από τη 17χρονη Ελληνίδα και μια 16χρονη από τη Βουλγαρία, οι οποίες υποστήριξαν ότι το περιστατικό έγινε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όπου αρχικά πήγαν σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια βρέθηκαν σε σπίτι στα Χανιά.

Μάλιστα σύμφωνα με τα λεγόμενα της 16χρονης, η ίδια που υπό την επήρεια ναρκωτικών, με την συναίνεση της συνευρέθηκε ερωτικά με έναν 18χρονο Βούλγαρο, ωστόσο υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Σε ότι αφορά την 17χρονη Ελληνίδα υποστήριξε πως έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άτομα. Πρόκειται για έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, όπως και τρεις Έλληνες 17, 21 και 27 ετών. Μάλιστα ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο, όσα συνέβαιναν.

Τα πέντε άτομα αντιμετωπίζουν την κατηγορία περί βιασμού, ενώ έγινε μια ακόμη σύλληψη ενός 21χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη της 16χρονης για ναρκωτικά. Επιπλέον συνελήφθησαν οι μητέρες των τριών ανήλικων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή αύριο Δευτέρα 16-3-2026. Την προανάκριση της υπόθεσης ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων