Φρουροί της Επανάστασης: Θα κυνηγήσουμε και θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου

Μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ορκίστηκαν σήμερα ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Όπως ανέφεραν στο μήνυμά τους, αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ