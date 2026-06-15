Ζαχαράκη: Τέλος Ιουλίου τα τελικά αποτελέσματα των Πανελλαδικών - Τι είπε για την κατάργησή τους

Για τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα των πανελλαδικών αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας.

Για τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα των πανελλαδικών, προκειμένου να μπορέσουν οι γονείς να κάνουν τον προγραμματισμό τους, μίλησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στον ΣΚΑΪ.

«Έδιναν και το τελευταίο μάθημα τα επαγγελματικά λύκεια για τις εξετάσεις, και από αύριο ξεκινάμε με τα αγγλικά, τα ειδικά μαθήματα, μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε περιμένουμε γύρω στις 26-29 την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, με τα τελικά αποτελέσματα τέλος Ιουλίου.

Άρα μπορούν και οι οικογένειες να ξέρουν νωρίτερα, γιατί ως κράτος έχουμε καταφέρει πλέον τα τελευταία χρόνια να βγάζουμε τα αποτελέσματα νωρίτερα, έτσι ώστε οι οικογένειες να κάνουν τον οικογενειακό προγραμματισμό».

Μιλώντας για το φοιτητικό επίδομα στέγασης, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι «αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο πρωθυπουργός, που το φοιτητικό επίδομα στέγασης, που ήταν το 2019 περίπου 42 εκατομμύρια, φέτος τα χρήματα που υπέγραψαν είναι 90 εκατομμύρια».

Για την πρόταση του κ. Τσίπρα να καταργηθούν οι Πανελλαδικές σχολίασε πως «κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα για την κατάργησή τους. Άρα είτε δεν το εννοούσε τότε, είτε δεν το κατάφερε, ή σίγουρα τώρα πρέπει να μας εξηγήσει τι θα αντιπρότεινε ως προς αυτό».

«Εγώ έχω τοποθετηθεί και δημοσίως, πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω από τον Φεβρουάριο, 100 και πάνω άτομα δουλεύουν σε ειδικές ομάδες εργασίας, για να μας προτείνουν το εθνικό απολυτήριο».

Η κ. Ζαχαράκη στάθηκε παράλληλα και στη σημασία ενός κρατικού διπλώματος γλωσσομάθειας το οποίο θα χρησιμοποιούν τα παιδιά και θα είναι δημόσιο και δωρεάν, με σκοπό μελλοντικά να μειωθούν τα έξοδα της οικογένειας στο φροντιστηριακό κομμάτι. Στα μεγάλα έξοδα των γονέων εκεί, ανέφερε επίσης και την επιλογή του ψηφιακού φροντιστηρίου που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση, η οποία έχει ξεκινήσει να κερδίζει έδαφος.

«Η αλλαγή στο σύστημα θα συμπαρασύρει και τη δημιουργία νέων τμημάτων και την κατάργηση παλαιότερων τμημάτων, εννοώ στα ΑΕΙ, και το λέω αυτό, διότι συντελείται μια παγκόσμια επανάσταση αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, ορισμένα τμήματα είναι παρωχημένα, δηλαδή πολλά δεν έχουν λόγο ύπαρξης».

Εστίασε παράλληλα και στην έλευση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ώστε το παιδί που δεν καταφέρει να περάσει στη σχολή που επιθυμεί, να έχει και αυτή τη δυνατότητα.

Για το πότε μπορεί να γίνει η κατάργηση των Πανελλαδικών, είπε πως «αυτό θα πρέπει να περιμένουμε όταν έρθει και το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα της επιτροπής. Δεν αλλάζει κάτι για τα παιδιά που είναι τώρα στο γυμνάσιο τελευταίας τάξης και λύκειο, μιλάμε για μετά, τα παιδιά όμως αυτά να ξέρετε ότι από το 27 θα έχουν σε πολλά μαθήματα καινούργια βιβλία, καινούργια προγράμματα σπουδών, και βέβαια νέο εξοπλισμό που θα στείλουμε από διαδραστικούς πίνακες, από νέο αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία».

Επισήμανε τέλος ότι είναι νωρίς ακόμα για να υπάρχει κάποια εικόνα για τις βάσεις. «Ας πάρουν λίγο τα παιδιά τις ανάσες τους, και σύντομα θα έχουν και τα αποτελέσματα»