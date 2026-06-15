Μαρινάκης: Ξεκινάει σήμερα η πρώτη φάση της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Πρόσθεσε ότι σε επόμενη φάση, τον Σεπτέμβριο οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης.

«Ξεκινάει σήμερα η πρώτη φάση της δράσης του ΕΣΠΑ «Ανακαίνιση Κατοικίας» ύψους περίπου 480 εκατ ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι με τους κωδικούς TAXISnet στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα μπορούν να ελέγξουν αν είναι επιλέξιμοι», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το πρόγραμμα αφορά είτε κλειστές κατοικίες για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση ή ανοιχτές κατοικίες που ιδιοκατοκούνται αλλά χρειάζονται ανακαίνιση λόγω παλαιότητας. Σε κάθε περίπτωση το σπίτι που θα ανακαινιστεί θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί έως το 1990 και να προορίζεται για πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιπλέον προβλέπεται κάλυψη στο 100% και έως το ύψος των 2.500 ευρώ του κόστους μελετών, αδειών και ελέγχων. Οι εργασίες δεν περιορίζονται στην ενεργειακή αναβάθμιση αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση κουζίνας και αλλαγή δαπέδων. Αναλόγως της εισοδηματικής κατηγορίας και των ειδικών προϋποθέσεων παρέχει επιχορήγηση από 70-95%», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Πρόσθεσε ότι σε επόμενη φάση, τον Σεπτέμβριο οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης. «Στόχος της πρωτοβουλίας αποτελεί να αξιοποιηθούν χιλιάδες κατοικίες που μένουν ανεκμετάλλευτες συμβάλλοντας στην πράξη στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος», τόνισε.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι παρατάθηκε έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ανέφερε ότι μέχρι τις 11 Ιουνίου είχαν υποβληθεί 373.000 δηλώσεις καθαρισμού και υπογράμμισε πως, σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί υποχρέωση των πολιτών και κρίσιμο μέτρο πρόληψης για την προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και οικισμών. Πρόσθεσε ότι μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι από τους δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ σημείωσε πως μέσω του προγράμματος «Antinero» έχουν διατεθεί περισσότερα από 660 εκατ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια για έργα πρόληψης σε όλη τη χώρα.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη ότι από τις 12 Ιουνίου 2026 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θεσπίζει ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την εξέταση αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών. Όπως είπε, το νέο Σύμφωνο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών, καθώς και υποχρεωτικό μηχανισμό ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, προσφέροντας στην Ελλάδα θεσμοθετημένη στήριξη μέσω μετεγκαταστάσεων, χρηματοδότησης και επιχειρησιακής βοήθειας.

Παράλληλα, δήλωσε ότι ενισχύεται διαρκώς η εμπιστοσύνη των πολιτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 62.600 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,21 δισ. ευρώ. Επισήμανε ότι μόνο τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν 2.205 νέες ρυθμίσεις, αυξημένες κατά 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ σημαντική ήταν και η αύξηση των νέων αιτήσεων και οριστικών υποβολών. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και στη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που επιτρέπει σε περισσότερους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να προστατεύσουν την περιουσία τους.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η ΔΥΠΑ αύξησαν κατά 33.000 τον αριθμό των ωφελουμένων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης, καθώς οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 800.000. Ανέφερε ότι οι δικαιούχοι ανέρχονται πλέον σε 333.000, μετά τη διάθεση επιπλέον 5,5 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ, ενώ υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2027 και απευθύνεται σε εργαζόμενους, ανέργους και τις οικογένειές τους, παρέχοντας έως και 12 διανυκτερεύσεις υπό προϋποθέσεις.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ξεκινάει σήμερα η πρώτη φάση της δράσης του ΕΣΠΑ «Ανακαίνιση Κατοικίας», ύψους περίπου 480 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι, εισάγοντας τους κωδικούς Taxisnet στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, μπορούν να ελέγξουν εάν είναι επιλέξιμοι.

Το πρόγραμμα αφορά είτε κλειστές κατοικίες για ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση είτε ανοικτές κατοικίες που ιδιοκατοικούνται, αλλά χρειάζονται ανακαίνιση λόγω παλαιότητας. Σε κάθε περίπτωση το σπίτι που θα ανακαινιστεί θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί έως το 1990 και να προορίζεται για πρώτη κατοικία.

Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιπλέον προβλέπεται κάλυψη στο 100% και ως το ύψος των 2.500 ευρώ του κόστους μελετών, αδειών και ελέγχων.

Οι εργασίες δεν περιορίζονται στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση κουζίνας και αλλαγή δαπέδων.

Αναλόγως της εισοδηματικής κατηγορίας και των ειδικών προϋποθέσεων παρέχεται επιχορήγηση από 70% έως 95%.

Στην παρούσα φάση του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν Βεβαίωση Επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας anakainisi.gov.gr, υποβάλοντας αίτηση από σήμερα μέχρι τις 24/8/2026.

Σε επόμενη φάση, τον Σεπτέμβριο, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης.

Στόχο της πρωτοβουλίας αποτελεί να αξιοποιηθούν χιλιάδες κλειστές κατοικίες που μένουν ανεκμετάλλευτες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. Μόνο από αυτό το πρόγραμμα εκτιμάται ότι μπορούν να ανοίξουν περίπου 25.000 κλειστές κατοικίες.

Έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου παρατάθηκε η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων. Η απόφαση ελήφθη μετά από γνώμη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Μέχρι το βράδυ της 11ης Ιουνίου είχαν υποβληθεί 373.000 δηλώσεις καθαρισμού, ενώ πέρυσι είχαν καταγραφεί περίπου 730.000 δηλώσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί υποχρέωση των πολιτών και κρίσιμο μέτρο πρόληψης, καθώς η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και οικισμών.

Μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι από τους δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο κατόπιν καταγγελιών όσο και αυτεπάγγελτα.

Αξίζει να επισημανθεί πως μέσω του προγράμματος προστασίας δασών «Antinero» έχουν διατεθεί περισσότερα από 660 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια για έργα πρόληψης σε όλη τη χώρα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από τις 12 Ιουνίου 2026 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο εισάγει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την εξέταση αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών.

Το νέο Σύμφωνο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών, καθώς και υποχρεωτικό μηχανισμό ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για τη στήριξη των κρατών πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα.

Η Ελλάδα απέκτησε κατ' αυτόν τον τρόπο θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή στήριξη μέσω μετεγκαταστάσεων, χρηματοδότησης και επιχειρησιακής βοήθειας, ώστε να μην αντιμετωπίζει μόνη της αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις.

Αυξάνεται σταθερά η εμπιστοσύνη των πολιτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 62.600 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,21 δισ. ευρώ.

Μόνο τον περασμένο Μάιο πραγματοποιήθηκαν 2.205 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τις ρυθμίσεις που έγιναν τον Μάιο του 2025.

Σημαντική ήταν και η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και οριστικών υποβολών οι οποίες έφτασαν τις 5.967 και 3.128 αντίστοιχα.

Αυτή η αξιοσημείωτη άνοδος αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Μετά από αυτές τις αλλαγές περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχώρησαν στην αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων του Κοινωνικού Τουρισμού κατά 33.000, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ζήτηση του προγράμματος, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000.

Οι ωφελούμενοι έφτασαν αισίως τις 333.000, μετά και από τη διάθεση επιπλέον 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ.

Η διάρκεια του Κοινωνικού Τουρισμού είναι από την 1η.6.2026 μέχρι τις 30.6.2027. Αφορά εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, άνεργους και τις οικογένειές τους, ενώ η διαμονή ανέρχεται σε έως 12 διανυκτερεύσεις, υπό προϋποθέσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ