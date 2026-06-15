Κοντογεώργης: Δημοσιονομική υπευθυνότητα, ανάπτυξη επιχειρήσεων, το «μείγμα» για ΔΕΘ

Το πρώτο θέμα για το οποίο ρωτήθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ήταν το σκάνδαλο των πολεοδομιών.

Το πρώτο θέμα για το οποίο ρωτήθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ήταν το σκάνδαλο των πολεοδομιών. «Ο πρωθυπουργός στον κυριακάτικο απολογισμό έδωσε τον τόνο και το μήνυμα: Όπου υπάρχουν εστίες ανομίας ο αγώνας θα είναι διαρκής», ανέφερε εισαγωγικά ο υφυπουργός και συμπλήρωσε: «Η αποκάλυψη αυτού του κυκλώματος ήταν το αποτέλεσμα μιας έρευνας από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει και το κατάλληλο περιβάλλον για να αναδεικνύονται τέτοιες υποθέσεις».

Παράλληλα, συνέχισε, «η έρευνα συνεχίζεται και πέραν αυτής της διαδικασίας: η κυβέρνηση προχώρησε και σε θεσμικές αλλαγές - όπως έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις όπου υπήρχαν αντίστοιχα θέματα - οι πολεοδομίες να υπαχθούν στο Κτηματολόγιο, ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση στο 99% της χώρας, οι δασικοί χάρτες, ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Άρα, δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις και ερμηνείες», υπογράμμισε στο δια ταύτα.

Αλλάζοντας εντελώς θέμα, στη συμφωνία ειρήνης, σχολίασε ότι «εφόσον (αυτή) επιβεβαιωθεί, υπογραφεί, οριστικοποιηθεί, υλοποιηθεί κι εφαρμοσθεί, προφανώς θα πρόκειται περί μιας θετικής εξέλιξης. Τα απόνερα του πολέμου, της αναταραχής που υπήρξε στο διεθνές εμπόριο, δεν θα λήξουν την επόμενη ημέρα», επεσήμανε πάντως προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, προκειμένου να διαπιστωθεί συν τω χρόνω η όποια αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα.

Αφού σημείωσε δε, ότι «με τα σούπερ μάρκετ και τους ανθρώπους της αγοράς πάντοτε υπάρχει συνεργασία», αναφέρθηκε στο εργαλείο που θα ενεργοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει τις τιμές στο ίδιο προϊόν μεταξύ διαφορετικών σούπερ μάρκετ, αλλά και με άλλες χώρες.

Σε επόμενο σημείο, ο Θ. Κοντογεώργης προχώρησε στο πολιτικό σχόλιο, «οι πολίτες μάς θέλουν σοβαρούς και μετρημένους και λόγω των εμπειριών του παρελθόντος, αλλά και να μην πλειοδοτούμε». Επισήμανση την οποία επικαλέσθηκε σε σχέση με τις «πρώτες προγραμματικές δηλώσεις από τον κ. Τσίπρα». Ειδικότερα, «οι εκπρόσωποί του είπαν ότι μπορούν να εισπράξουν 4 δισ. αν φορολογηθούν 1.500 ΑΦΜ. Γιατί δεν τα έκανε την τετραετία που κυβέρνησε;», διερωτήθηκε.

Και συνέχισε με την εξαγγελία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για όλους. Αναφερόμενος στην κυβερνητική θητεία 2015 -2019 παρατήρησε ότι «επειδή δεν γινόταν έλεγχος εισιτηριοδιαφυγής, ο κ. Τσίπρας έπρεπε, όπως κι έκανε, να αυξήσει την τιμή του εισιτηρίου από 1,20 στο 1,40. Η δική μας κυβέρνηση ήταν αυτή που μείωσε την τιμή».

Συμπερασματικά, «εμείς σε αυτό τον δρόμο δεν θα μπούμε», διαβεβαίωσε επίσης λέγοντας πως η σημερινή κυβέρνηση προτιμά να λέει ένα και να κάνει περισσότερα, παρά το αντίθετο, «όπως κάνει ο κ. Τσίπρας».

Σε ερώτημα για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών απάντησε ότι «οι εκλογές θα γίνουν το 2027 γιατί αυτή είναι η εντολή που έχουμε, να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας, να πούμε για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας». Ωστόσο, «επειδή εισερχόμεθα στην τελευταία χρονιά, είναι λογικό να υπάρχει εκλογική ετοιμότητα. Είναι λογικό να γίνονται ψηφοδέλτια».

Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «έχουμε δέκα μήνες δουλειάς μπροστά μας προκειμένου να υλοποιήσουμε στο έπακρο την εντολή που είχαμε λάβει από τον ελληνικό λαό πριν από τέσσερα χρόνια».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μη επίτευξης αυτοδυναμίας εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός στην εντολή που θα λάβει τότε, θα την διαχειρισθεί αναλόγως. Εμείς έχουμε πει ότι επιδιώκουμε αυτοδυναμία, όχι αυτάρεσκα, αλλά στη λογική ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να κινηθούν πιο γρήγορα και ειδικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Με την εμπειρία και την ωριμότητα που διαθέτει ο πρωθυπουργός προκειμένου να διαχειρισθεί καταστάσεις».

Εν τέλει, «το βράδυ των εκλογών όλα θα αξιολογηθούν», είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και διερωτήθηκε αν η Βαβέλ που εμφανίζει το «στρατόπεδο» της αντιπολίτευσης, μπορεί να δώσει λύσεις;

Προτελευταίο θέμα της συνέντευξης, το «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θέμα στο οποίο ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι «θα κινηθούμε στον δρόμο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Πάντοτε αποτελεί για μας προτεραιότητα η μείωση των φορολογικών βαρών με ταυτόχρονη αναπτυξιακή δυναμική στην οικονομία, γιατί όταν μεγαλώνει η πίτα, ωφελούνται περισσότεροι. Δεν θα προχωρήσουμε σε αντι-αναπτυξιακά μέτρα».

Εν κατακλείδι, «αφού θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο δημοσιονομικός χώρος, πώς θα πάει το καλοκαίρι με τον τουρισμό, τέλος Αυγούστου θα ληφθούν όλες οι αποφάσεις».

Η συνέντευξη έκλεισε με τα πολιτικά σχέδια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και, αφού επανέλαβε όσα είχε πει ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον ANT1, σημείωσε: «Ο πυρήνας της κριτικής του κ. Σαμαρά αφορά κυρίως τα ελληνοτουρκικά και εν γένει τα εθνικά θέματα, (όμως) τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει μια πολιτική που έχει αναβαθμίσει την αμυντική ικανότητα της χώρας. Έχει ασκήσει τα κυριαρχικά δικαιώματά της με υπευθυνότητα και με τον τρόπο που πρέπει», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ