Ανδρουλάκης: «Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας»

Σημείωσε δε ότι θα έπρεπε «να έρθει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος».

Στο Ίλιον βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες στη διάρκεια της περιοδείας του στην τοπική λαϊκή αγορά και τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε πως «για να δει κάποιος πως ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στήνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πως οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω».

Σημείωσε δε ότι θα έπρεπε «να έρθει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε πως πρέπει να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν γίνονται έλεγχοι στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών εταιρειών, γιατί δεν γίνονται έλεγχοι σε πολλούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Τι απέγινε η επιστολή στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, που δήθεν θα έλυνε το πρόβλημα; Να εξηγήσει γιατί δεν μπαίνουν πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ισχυρούς παίκτες της εμπορίας τροφίμων, όταν έχουν βγάλει δισεκατομμύρια εις βάρος της κοινωνίας», ανέφερε και υπογράμμισε:

«Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, θα δημιουργήσει μια ισχυρή και πλήρως στελεχωμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού και μια Ενιαία Αρχή Καταναλωτή που θα βάλουν κανόνες σε μια ασύδοτη αγορά. Γιατί για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ