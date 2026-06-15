Το FBI έχτισε μια πόλη-ρέπλικα για να προσομοιώνει κυβερνοεπιθέσεις

Μία πόλη-ρέπλικα δημιούργησε το FBI στην πανεπιστημιούπολη του στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, με σκοπό να εκπαιδεύσει τις αρχές επιβολής του νόμου στην προσομοίωση και διερεύνηση πραγματικών κυβερνοεπιθέσεων.

Μία πόλη-ρέπλικα έχτισε το FBI στην πανεπιστημιούπολη του Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, την οποία έχτισε για να εκπαιδεύσει τις αρχές επιβολής του νόμου στην προσομοίωση και διερεύνηση πραγματικών κυβερνοεπιθέσεων.

Με την ονομασία Kinetic Cyber ​​Range, η μίνι πόλη άνοιξε τον Φεβρουάριο του 2025 και διαθέτει πλήρως επιπλωμένα σπίτια, ξενοδοχείο, βενζινάδικο και παντοπωλείο, δικαστήριο, νοσοκομείο και μια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, με δρόμους και φανάρια, όλα σχεδιασμένα να μιμούνται μια πραγματική κοινότητα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το FBI, η εγκατάσταση έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 1.400 φοιτητές, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού του FBI και συνεργατών από άλλες ομοσπονδιακές και τοπικές υπηρεσίες, όπως αναφέρει το Techcrunch.

Όλα τα κτίρια και εγκαταστάσεις είναι συνδεδεμένα όπως θα ήταν σε μια πραγματική πόλη. Υπάρχει ακόμη και ένα μικρό κέντρο δεδομένων με πάνω από 200 διακομιστές που μπορούν να χακαριστούν, να «μολυνθούν» με κακόβουλο λογισμικό και να μελετηθούν.

Η Έκθεση του FBI για το Διαδίκτυο για το 2025, βασιζόμενη σε περισσότερες από ένα εκατομμύριο καταγγελίες, κατέγραψε ρεκόρ 20,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε απώλειες από κυβερνοέγκλημα στις ΗΠΑ, μια αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με το ransomware να κατατάσσεται ως η κορυφαία απειλή για κρίσιμες υποδομές.

Οι φοιτητές εξασκούνται στην εκτέλεση εγκληματολογικών ερευνών σε δίκτυα υπολογιστών νοσοκομείων και εταιρικά συστήματα ασφαλείας, ενώ μπορούν να δουν πώς διάφορες κυβερνοεπιθέσεις μπορεί να επηρεάσουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ή να εξαπλωθούν μέσω των οικιακών δικτύων.

Ενώ η εγκατάσταση άνοιξε πέρυσι, το FBI κοινοποίησε ένα βίντεο μόλις αυτή την εβδομάδα, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη ματιά στο εσωτερικό της.

Φωτό FBI