Η Morgan Stanley ξεκινά κάλυψη για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών με θετική στάση, εκτιμώντας ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρές και ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να είναι ελκυστικές.

Η Morgan Stanley ξεκινά κάλυψη για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών με θετική στάση, εκτιμώντας ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ισχυρές και ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να είναι ελκυστικές.

Ο οίκος δίνει σύσταση overweight για τις μετοχές των Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ διατηρεί σύσταση equal-weight για την Εθνική Τράπεζα και την CrediaBank.

Ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον

Όπως λέει η Morgan Stanley, το story της υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας δεν έχει ολοκληρωθεί. Προβλέπει ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 2,1% το 2026 και 2,0% το 2027, με την εγχώρια ζήτηση να αποτελεί τον βασικό κινητήριο μοχλό, υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξάνονται με ρυθμό περίπου 5% ετησίως την περίοδο 2026-2027, χάρη στις δημόσιες επενδύσεις, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Παρά τη σχετικά επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα παραμείνουν υψηλά και ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 131,5% έως το 2027.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές του οίκου, το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον δημιουργεί προϋποθέσεις για διατηρήσιμη αύξηση των επιχειρηματικών δανείων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, αύξηση των καταθέσεων κατά 3%-4% ετησίως, και ενίσχυση των προμηθειών μέσω της πιστωτικής επέκτασης, της διαχείρισης κεφαλαίων και των ασφαλιστικών εργασιών.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνουν ότι οι αυξήσεις επιτοκίων ευνοούν τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και τα κέρδη ανά μετοχή, καθώς οι ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται στις πιο ευαίσθητες της Ευρώπης έναντι των επιτοκίων, ενώ συνεχίζουν να διαθέτουν υψηλά περιθώρια και σταθερή καταθετική βάση.

Ελκυστικές αποτιμήσεις

Παρά την ισχυρή πορεία των μετοχών τα τελευταία χρόνια, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές.

Συγκεκριμένα, εκτιμά ότι το 2028 θα διαπραγματεύονται με περίπου 10% χαμηλότερο δείκτη P/E σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, ενώ θα προσφέρουν μέση ετήσια αύξηση της ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή (TBVPS) και των μερισμάτων ανά μετοχή (DPS) περί του 9% την περίοδο 2025-2028 (έναντι κάτω του 7% στην Ευρώπη), απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 14%-19% και ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1.

Top picks

Οι μετοχές των Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς είναι τα top picks της Morgan Stanley στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Για την Alpha Bank δίνει τιμή-στόχο στα 4,9 ευρώ και σχολιάζει ότι το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί βασικό καταλύτη για μελλοντικές αναβαθμίσεις. Με αποτίμηση 6,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028 και 1,1 φορά την ενσώματη λογιστική αξία, για RoTE 14%, η Morgan Stanley θεωρεί ότι η μετοχή παραμένει υποτιμημένη και προσφέρει πρόσθετη αξία μέσω πιθανών κινήσεων εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Για τη Eurobank η τιμή-στόχος τοποθετείται επίσης στα 4,9 ευρώ. Η Morgan Stanley σχολιάζει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα και ότι προσφέρει έκθεση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε αγορές με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος. Επιπλέον, η μεγάλη ρευστότητα στην Κύπρο μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη. Ο οίκος επισημαίνει επίσης ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank έχει γίνει περισσότερο διαφοροποιημένο μετά την εξαγορά της Eurolife.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley δίνουν τιμή-στόχο 11,3 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς και τη χαρακτηρίζουν ως το πιο «καθαρό» επενδυτικό στοίχημα στην ελληνική οικονομία. Προβλέπουν ότι τα έσοδα της τράπεζας από προμήθειες το 2028 θα κινηθούν 10% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς και 13% πάνω από τους στόχους της διοίκησης, χάρη στη διαχείριση κεφαλαίων, την πιστωτική επέκταση και τα έσοδα από μισθώματα. Παράλληλα, η ισχυρή καταθετική βάση και ο χαμηλός λόγος δανείων προς καταθέσεις δημιουργούν περιθώρια για ταχύτερη πιστωτική ανάπτυξη με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Για την Εθνική Τράπεζα η Morgan Stanley δίνει τιμή-στόχο 17,2 ευρώ και σύσταση equal-weight, σημειώνοντας ότι η ΕΤΕ είναι ο ασφαλέστερος τρόπος έκθεσης στην ελληνική οικονομία, καθώς έχει ακολουθήσει ιδιαίτερα συντηρητική στρατηγική και έχει επενδύσει περίπου διπλάσια κεφάλαια σε τεχνολογία σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Η τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 16%, ενώ τονίζονται και οι σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Η Morgan Stanley δίνει επίσης σύσταση equal-weight για την CrediaBank και τιμή-στόχο 1,16 ευρώ. Παρότι αναγνωρίζει ότι η τράπεζα διαθέτει σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους ανταγωνιστές της, με αύξηση όγκων διπλάσια από τον κλάδο, αύξηση κερδών ανά μετοχή κατά 70% και αύξηση της ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή κατά 25% τα επόμενα τρία χρόνια, θεωρεί ότι η αγορά έχει ήδη ενσωματώσει μεγάλο μέρος αυτών των προοπτικών.

Η αναβάθμιση του ΧΑ σημαντικός καταλύτης

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η μετάβαση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών θα συνεχίσει να λειτουργεί υποστηρικτικά για το επενδυτικό ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον οίκο, η σημασία της αναβάθμισης δεν περιορίζεται στις πιθανές παθητικές εισροές που θα προκύψουν από την αναδιάρθρωση των δεικτών. Κατά τον οίκο, η σημαντικότερη επίδραση μπορεί να προέλθει από τη σταδιακή διεύρυνση της επενδυτικής βάσης της ελληνικής αγοράς, καθώς όλο και περισσότεροι επενδυτές ανεπτυγμένων αγορών αρχίζουν να εξετάζουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό.



Η Morgan Stanley σημειώνει ότι οι επαφές της με διαχειριστές κεφαλαίων αναδυόμενων αγορών δείχνουν πως αρκετοί σκοπεύουν να διατηρήσουν έκθεση στις ελληνικές μετοχές ακόμη και μετά την αναβάθμιση, μέσω ειδικών ή εκτός δείκτη τοποθετήσεων. Την ίδια στιγμή, οι τοποθετήσεις επενδυτών ανεπτυγμένων αγορών στην Ελλάδα αυξάνονται σταδιακά, αν και παραμένουν ακόμη σχετικά περιορισμένες.

Ο οίκος θεωρεί ότι η αναβάθμιση συμπληρώνει ένα ήδη θετικό θεμελιώδες αφήγημα για την ελληνική αγορά, το οποίο στηρίζεται στην ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας σε σχέση με την Ευρωζώνη, στη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα και στις σχετικά ελκυστικές αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών.