ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να «καταστρέψει πλήρως» το Ιράν - «Αδύνατο να εμποδιστούν οι επιθέσεις στο Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να «καταστρέψει εντελώς» το «τρομοκρατικό» ιρανικό καθεστώς κατά τη 14η ημέρα του πολέμου που αποσταθεροποιεί την παγκόσμια οικονομία.

«Έχουμε μια δύναμη πυρός που δεν έχει ισοδύναμο στον κόσμο, απεριόριστα πυρομαχικά και όλο τον χρόνο που χρειάζεται, κοιτάξτε τι συμβαίνει σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα σήμερα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (που του ανήκει) Truth Social προτού ισχυρές εκρήξεις συγκλονίσουν και πάλι σήμερα την Τεχεράνη. «Καταστρέφουμε πλήρως το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, στρατιωτικά, οικονομικά και αλλιώς», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

«Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό δεν υπάρχει πλέον, η Πολεμική Αεροπορία τους δεν υπάρχει πλέον, οι πύραυλοί τους, τα drones τους και όλα τα υπόλοιπα καταστρέφονται και οι ηγέτες τους σβήνουν από την επιφάνεια της Γης», είπε. «Σκοτώνουν αθώους παντού στον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή να το κάνω!», κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μιλώντας αργότερα στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας». Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, επίσης, πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στο Στενό του Χορμούζ μετά τις απειλές Ιρανών αξιωματούχων να αποκλείσουν την περιοχή. «Θα το κάνουμε εάν πρέπει. Όμως, ξέρετε, ελπίζουμε πως τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλά».

Παράλληλα, τόνισε πως μια ανατροπή της εξουσίας από τον λαό στο Ιράν «πιθανόν» θα γίνει, όμως «ίσως όχι τώρα». «Όταν περιφέρονται με πολυβόλα και πυροβολούν ανθρώπους και λένε "όλοι εκείνοι που διαμαρτύρονται, θα σας βγάλουμε στους δρόμους", πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο εμπόδιο να ξεπεράσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποσχέθηκε τον Ιανουάριο στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Ιράν πως η βοήθεια των ΗΠΑ βρίσκεται «καθ’ οδόν».

Ο Τραμπ κρίνει πως ο Πούτιν «βοηθά λίγο» το Ιράν

O Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως είναι «πιθανό» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να «βοηθά λίγο» το Ιράν, όμως άφησε να εννοηθεί πως δεν έχει αντίρρηση σε αυτό, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox Radio, η οποία μεταδόθηκε σήμερα. «Πιστεύω πως είναι πιθανό πως τους βοηθούν λίγο, ναι, το φαντάζομαι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προτού προσθέσει: «Και εκείνος πιστεύει πιθανόν πως βοηθάμε την Ουκρανία, έτσι δεν είναι;».

«Το κάνουν και το κάνουμε», συμπλήρωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο "The Brian Kilmeade Show", σε ύφος που άφηνε να εννοηθεί πως δεν τον προσβάλλει η στήριξη που προσφέρει η Ρωσία στην Τεχεράνη. Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ανάγκη βοήθεια στο θέμα της άμυνας κατά των ντρόουν, όταν ρωτήθηκε εάν η Ουκρανία παράσχει τέτοια βοήθεια.

«Αδύνατο να παρεμποδισθούν σύντομα οι επιθέσεις κατά πλοίων στο Στενό του Χορμούζ»

Το Στενό του Χορμούζ είναι «ένα από από τακτικής απόψεως πολύπλοκο περιβάλλον» για να διασφαλισθεί, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν, παραδεχόμενος ότι δεν θα είναι δυνατόν να παρεμποδισθούν σύντομα οι ιρανικές επιθέσεις κατά των πλοίων που θα διέρχονται από την ζώνη.

«Είναι ένα από τακτικής απόψεως πολύπλοκο περιβάλλον», απάντησε ο στρατηγός Κέιν σε ερώτηση που διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου που έδωσε μαζί με τον υπουργό Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Εξήγησε δε ότι θα πρέπει να προηγηθούν άλλες στρατιωτικές δράσεις πριν γίνει δυνατόν να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο της προστασίας των πλοίων κατά την διέλευσή τους από το Στενό.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε από την πλευρά του ότι τα αμερικανικά πολεμικά σχέδια προέβλεπαν εξ αρχής την διασφάλιση του Στενού του Χορμούζ. «Δεν είναι ένα στενό όπου θα επιτρέψουμε την αμφισβήτηση του ελέγχου ή θα επιτρέψουμε τον αποκλεισμό των ροών των αγαθών», πρόσθεσε επίσης χωρίς να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Πάντως, ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Γουάιτ δήλωσε χθες ότι ο στρατός «δεν είναι έτοιμος» προς το παρόν να συνοδεύσει τα τάνκερ που θα διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ, αλλά θεωρεί «πιθανόν» ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του μήνα.

Την Τρίτη, ο αμερικανός υπουργός έσβησε μήνυμα που είχε δημοσιεύσει λίγα λεπτά πριν που ανακοίνωνε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε συνοδεύσει το πρώτο τάνκερ μέσα από το Στενό. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι κάτι τέτοιο συνέβη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ