Πτωτικό «2 στα 2» στις ευρωαγορές

Κέρδη για τις μετοχές των ΒΜW, Leonardo και Abivax. Απώλειες για τους τίτλους των HSBC και Savills. Η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Διεύρυναν τις απώλειές τους οι ευρωαγορές την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τον πόλεμο στο Ιράν και τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως καθώς ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε να απελευθερώσει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου (ιστορικό υψηλό) για να αντιμετωπίσει τη διακοπή του εφοδιασμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Παρόλα αυτά, οι χρηματιστές αμφισβητούν πως κάτι τέτοιο θα αντιστάθμιζε το παγκόσμιο σοκ ανεφοδιασμού που έχει προκληθεί τις τελευταίες δυο εβδομάδες. Σημειώνεται ότι οι τιμές του «μαύρου χρυσού» αυξήθηκαν πάνω από 8% παρά την κίνηση του ΔΟΕ, με το αργό πετρέλαιο Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό WTI προσθέτει 8,5% στα 94,74 δολάρια το βαρέλι.

Επομένως, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 απώλεσε 0,66% στις 598.55 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 έχασε 0,69% στις 5.754 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κατέγραψε πτώση 0,29% στις 23.572 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40 στις 7.984 μονάδες, με απώλειες 0,71%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 έχασε 0,47% στις 10.305 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε 0,71% στις 44.456 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 αποδυναμώθηκε 1,22% στις 17.139 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της BMW, κέρδισε 1,06% με ώθηση από τα υψηλά κέρδη για το 2025. Ο γερμανικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας δήλωσε σήμερα ότι τα καθαρά κέρδη για το 2025 ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από την εκτίμηση της LSEG. Ο τίτλος της Leonardo σκαρφάλωσε 5,69%, αφού ο ιταλικός αμυντικός γίγαντας ανακοίνωσε υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα ύψους 19,5 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη για ολόκληρο το έτος ύψους 1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, αναμένει ότι τα έσοδα θα αυξηθούν σε περίπου 21 δισ. φέτος ενώ ο όμιλος στοχεύει σε έσοδα 30 δισ. ευρώ έως το 2030, με τις συνολικές παραγγελίες να προβλέπονται στα 142 δισ. ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια. Ράλι 6,75% και για τη μετοχή της Abivax καθώς επανεμφανίστηκαν ρεπορτάζ για μια επικείμενη προσφορά εξαγοράς του γαλλικού ομίλου βιοτεχνολογίας, που είχε την καλύτερη απόδοση στην Ευρώπη το 2025, μετά τη δημοσίευση ισχυρών αποτελεσμάτων στην κλινική δοκιμή για ένα φάρμακο για την ελκώδη κολίτιδα.

Στη Βρετανία, ο τίτλος της HSBC κατρακύλησε 6,05% αφού κλείνει επ' αόριστον τα υποκαταστήματά της στο Κατάρ, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την έκθεσή της στη Μέση Ανατολή. Η Savills απέκτησε την αμερικανική Eastdil Secured σε deal 1,1 δισ. δολαρίων, με μια αξιόπιστη ανακοίνωση οικονομικών μεγεθών για όλο το 2025. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 11% το 2025 στα 194 εκατ. δολάρια, με επέκταση του στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η μετοχή της κατέπεσε 7,19% καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν τις λεπτομέρειες της.