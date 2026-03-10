Ιράν: Νέα ομοβροντία πυραύλων προς το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Αυτή η επιχείρηση διεξήχθη με «στρατηγικούς» πυραύλους, μεταξύ των ισχυρότερων του ιρανικού οπλοστασίου (Fateh, Emad και Kheibar), ανέφεραν σε μια ανακοίνωση οι Φρουροί, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο μια στρατιωτική εγκατάσταση του Ισραήλ και ένα κέντρο συλλογής πληροφοριών, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την ενδέκατη ημέρα του.

Στην ανακοίνωση, ο στρατός λέει ότι «επιτέθηκε, με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε ένα στρατιωτικό κέντρο στη Χάιφα και στο κέντρο λήψης πληροφοριών από κατασκοπευτικούς δορυφόρους».

Διαβάστε ακόμα - Στενά του Ορμούζ: Σε ποιους υπόσχονται ασφαλή διέλευση οι Φρουροί της Επανάστασης

Το «στρατιωτικό κέντρο», σύμφωνα με την Τεχεράνη, διαδραματίζει «ρόλο-κλειδί για την παραγωγή όπλων» και είναι «στρατηγικής σημασίας για τις πολεμικές δυνατότητες του εχθρού», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim.

Λίγο νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν μια νέα ομοβροντία πυραύλων στο Ισραήλ, ιδίως στο Τελ Αβίβ, καθώς και σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η επιχείρηση διεξήχθη με «στρατηγικούς» πυραύλους, μεταξύ των ισχυρότερων του ιρανικού οπλοστασίου (Fateh, Emad και Kheibar), ανέφεραν σε μια ανακοίνωση οι Φρουροί, την ενδέκατη ημέρα του πολέμου, που ξεκίνησε έπειτα από μια επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο επιδραστικός Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των υποδομών του Ιράν θα οδηγήσει σε μια απάντηση του ίδιου μεγέθους κατά την ενδέκατη μέρα του πολέμου, ο οποίος άρχισε με τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

«Ας γνωρίζει ο εχθρός πως, ό,τι κι αν κάνει, θα υπάρξει σίγουρα αναλογική και άμεση απάντηση», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Γαλιμπάφ, ένας πρώην στρατιωτικός.

«Σήμερα, πολεμάμε οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χωρίς συμβιβασμούς ούτε εξαιρέσεις» και «εάν επιτεθούν στις υποδομές, θα τους στοχοθετήσουμε», επίσης σε αντίποινα, πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι σήμερα θα είναι «η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» μέχρι στιγμής εναντίον του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. «Ο μεγαλύτερος αριθμός μαχητικών αεροσκαφών, βομβαρδιστικών και επιθέσεων», θα αναπτυχθεί σήμερα, δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Πεντάγωνο.

Μιλώντας στο πλευρό του υπουργού Άμυνας, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα εξετάσει μια σειρά από επιλογές αν του δοθεί η αποστολή να συνοδεύσει πλοία μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Ο Κέιν παράλληλα είπε ότι ενώ οι ιρανικές δυνάμεις πολεμούν, δεν είναι περισσότερο ισχυρές από όσο νόμιζαν οι ΗΠΑ. «Νομίζω ότι πολεμούν και το σέβομαι αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πιο ισχυρές από ό,τι νομίζαμε», ανέφερε.

Επιπρόσθετα ο ίδιος τόνισε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ιρανικών σκαφών τοποθέτησης ναρκών. «(Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) συνεχίζει σήμερα να κυνηγά και να πλήττει πλοία ναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών», σημείωσε ο ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας .

Πρόσθεσε ότι τις πρώτες 10 ημέρες της εκστρατείας κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει ή καταστρέψει περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία.

Νετανιάχου: «Σπάμε τα κόκκαλα του καθεστώτος» - Νέα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ «σπάει τα κόκκαλα» του ιρανικού καθεστώτος από την αρχή της επίθεσης που εξαπέλυσε στις 28 Φεβρουαρίου από κοινού με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι «ακόμη δεν έχει τελειώσει».

«Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να σπάσει τον ζυγό της τυραννίας. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κέντρο επειγόντων περιστατικών του ισραηλινού υπουργείου Υγείας. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής τους σπάμε τα κόκαλα - και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι θα εξαπολύσει σύντομα πλήγματα εναντίον της Τύρου και της Σιδώνας στον νότιο Λίβανο εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και ζήτησε από τους ενοίκους πολλών πολυκατοικιών να τις εγκαταλείψουν.

Ο στρατός «θα επιτεθεί σύντομα σε στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ» στις δύο πόλεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του, με την οποία καλούσε τους κατοίκους των πολυκατοικιών που υποδεικνύονται σε έναν χάρτη «να τις εγκαταλείψουν αμέσως» και να παραμείνουν μακριά από αυτές σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ