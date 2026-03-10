Πιθανώς την επόμενη εβδομάδα ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας, Ουκρανίας, ΗΠΑ

Τι δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και κορυφαίος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και κορυφαίος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ότι ο επόμενος γύρος των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει πιθανόν «κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα».

Στην ίδια συνέντευξη ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η Ρωσία αρνήθηκε ότι έδωσε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών στο Ιράν που περιλαμβάνουν τοποθεσίες αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Γουίτκοφ τόνισε ότι η διάψευση αυτή της Μόσχας έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Washington Post ανέφερε την Παρασκευή ότι η Ρωσία παρείχε στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ.

«Χθες, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο, οι Ρώσοι είπαν ότι δεν έχουν κοινοποιήσει πληροφορίες», είπε ο Γουίτκοφ όταν ρωτήθηκε αν η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι η Μόσχα έχει δώσει πληροφορίες στην Τεχεράνη σχετικά με την τοποθεσία στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Μπορούμε να βασιστούμε στα λεγόμενά τους. Αλλά το είπαν. Και χθες το πρωί, ανεξάρτητα, ο Τζάρεντ (Κούσνερ) και εγώ είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον (διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι) Ουσάκοφ, ο οποίος επανέλαβε το ίδιο», ανέφερε ο Γουίτκοφ.

«Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσουν καλύτερα οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν δίνουν», πληροφορίες οι Ρώσοι στους Ιρανούς, συμπλήρωσε.

Ζελένσκι: Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των συνομιλιών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσιγκτον, μετά την συνομιλία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των συνομιλιών σε τριμερές σχήμα. Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι μπορεί να παράγει αποτελέσματα», έγραψε ο πρόεδρος Ζελένσκι σε ανάρτηση του στο Facebook.

