ΧΑ: Στα ύψη η μεταβλητότητα - Άλμα 3,6% για τον Γενικό Δείκτη

Με ακραίες διακυμάνσεις κινήθηκε και την Τρίτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου έδωσε αφορμή στους αγοραστές να επιστρέψουν… δυναμικά, μετά τις απώλειες των προηγούμενων ημερών.

Οι χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι «ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει», αλλά και η πρόθεση των χωρών του G7 να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, επέτρεψε στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να κινηθούν έντονα ανοδικά.

Οι διακυμάνσεις των διεθνών τιμών της ενέργειας θα συνεχίζουν να λειτουργούν και το επόμενο διάστημα ως καταλύτης, ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ωστόσο ότι η αποδέσμευση ποσοτήτων πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα αφενός αποτελεί μια προσωρινή λύση και, αφετέρου, ενδέχεται να λειτουργήσει ως δίκοπο μαχαίρι, αν οι αγορές αισθανθούν ότι η αγορά καθίσταται σταδιακά πιο ευάλωτη.

Σε αυτό το κλίμα, με τον Γενικό Δείκτη να προέρχεται από απώλειες της τάξης του 7,7% από τις αρχές Μαρτίου, οι επενδυτές του ΧΑ έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τη διόρθωση των προηγούμενων ημερών.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον διαχύθηκε στο σύνολο του ταμπλό, όπου 116 μετοχές έκλεισαν με κέρδη έναντι μόλις 8 που ολοκλήρωσαν με απώλειες.

Το ράλι ανακούφισης ήταν εμφανέστερο στις τράπεζες, οι οποίες το προηγούμενο διάστημα είχαν υποαποδώσει. Ο δείκτης των τραπεζών έφτασε να ενισχύεται έως και 7,60% στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών, για να κλείσει τελικά με άνοδο 5,90% στις 2.448,68 μονάδες. Στη σύνθεσή του ξεχώρισε το άλμα 9,27% της Optima στα 8,96 ευρώ, η άνοδος της Τρ. Πειραιώς σε ποσοστό 7,67% στα 7,58 ευρώ, ενώ με άλμα 6,10% στα 13,75 ευρώ έκλεισε η ΕΤΕ. Στο +5% έκλεισε η Τρ. Κύπρου, ενώ με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν και οι Alpha Bank και Eurobank ενισχυμένες 4,92 και 4,46% αντίστοιχα.

Για τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε ανοδικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν στις 2.178,76 μονάδες με άνοδο 3,62%, που αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τον Απρίλιο του 2025.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 326,8 εκατ. ευρώ, ενώ κινητικότητα καταγράφηκε και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, η αξία των οποίων έφτασε τα 36,28 εκατ. ευρώ.

Πέραν των τραπεζών, στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, η άνοδος των Cenergy και Viohalco σε ποσοστό 7,34% και 7,14% αντίστοιχα, τα κέρδη 6,03% για τον τίτλο του ΔΑΑ, όπως και η άνοδος 4,66% της Σαράντης.

Με κέρδη πάνω από 3% ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Aegean (+3,51%), Aktor (+3,31%), ΔΕΗ (+3,09%) και ElvalHalcor (+3,04%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν και οι Τιτάν (+2,77%), Metlen (+2,65%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,37%), Coca-Cola HBC (+2,02%), ΟΤΕ (+1,87%).

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκε η μετοχή της Motor Oil, κλείνοντας με απώλειες 1,32% στα 37,30 ευρώ.