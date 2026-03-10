«Το Ισραήλ δεν επιδιώκει έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν» λέει ο ΥΠΕΞ Σάαρ

«Θέλουμε να εξαλείψουμε, μακροπρόθεσμα, τις υπαρξιακές απειλές από το Ιράν προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Σάαρ απαντώντας σε ερώτηση του Reuters σχετικά με το πώς θα έμοιαζε μια νίκη για την ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει έναν ατέρμονο πόλεμο με το Ιράν και θα συντονιστεί με τις ΗΠΑ για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην 11η ημέρα του.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τη στιγμή που εμείς και οι εταίροι μας θα κρίνουμε ότι είναι σκόπιμο να σταματήσουμε», δήλωσε ο Σάαρ σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ μιλώντας δίπλα στον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, που βρίσκεται στο Ισραήλ, πρώτη επίσκεψη Ευρωπαίου υπουργού Εξωτερικών στη χώρα από την έναρξη της αμερικανοισραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν.

«Δεν επιδιώκουμε έναν ατέρμονο πόλεμο», σημείωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε νωρίτερα στο Βερολίνο ότι υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία στην Ευρώπη για τον πόλεμο και δεν φαίνεται να υπάρχει σχέδιο για να τερματιστεί.

«Θέλουμε να εξαλείψουμε, μακροπρόθεσμα, τις υπαρξιακές απειλές από το Ιράν προς το Ισραήλ», δήλωσε ο Σάαρ απαντώντας σε ερώτηση του Reuters σχετικά με το πώς θα έμοιαζε μια νίκη για την ισραηλινή κυβέρνηση.

Χαρακτήρισε εξτρεμιστή τον νεοεκλεγμένο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ - γιο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - ο οποίος σκοτώθηκε στην έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ τόνισε ότι υπάρχει η ευκαιρία να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να «ανακτήσουν την ελευθερία τους οι Ιρανοί», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι αυτό μπορεί να μην συμβεί κατά τη διάρκεια του πολέμου και ότι θα μπορούσε να έρθει αργότερα.

«Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία με ημιτελή αποτελέσματα».

Από την πλευρά του, ο Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Αλλά οποιαδήποτε τέτοια λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει συμφωνίες με το Ιράν για τα πυρηνικά και πυραυλικά του προγράμματα, καθώς και την υποστήριξή του προς τις περιφερειακές πολιτοφυλακές, όρους που ο Βάντεφουλ είπε ότι η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι δεν είναι επί του παρόντος διατεθειμένη να αποδεχθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ