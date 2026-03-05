ΧΑ: Απόπειρα για τις 2.200 μονάδες από τον Γενικό Δείκτη

Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να μονοπωλούν το ενδιαφέρον επενδυτών και αναλυτών, το Χρηματιστήριο της Αθήνας κινείται εκ νέου ανοδικά. Κέρδη άνω του 2% για τον δείκτη των τραπεζών.

Upd. 13:08

Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να μονοπωλούν το ενδιαφέρον επενδυτών και αναλυτών, το Χρηματιστήριο της Αθήνας κινείται εκ νέου ανοδικά την Πέμπτη, μετά τη χθεσινή ανοδική «ανάσα», ενώ ήπια ανοδικά, παρά τις απώλειες νωρίτερα, κινούνται και οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Το κλίμα διεθνώς παραμένει εύθραυστο, όσο η στρατιωτική σύγκρουση παραμένει σε πλήξη εξέλιξη, διευρύνεται γεωγραφικά και κλιμακώνεται επιχειρησιακά. Στην έκτη ημέρα της σύγκρουσης τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, και ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι το χρονικό όριο των 2-3 εβδομάδων που οι αναλυτές θεωρούν κρίσιμο, πριν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας περάσουν στο επόμενο ανοδικό «σκαλοπάτι» - εκτός αν μέχρι τότε υπάρξει κάποιου είδους ομαλοποίηση.

Προς το παρόν, σε ό,τι αφορά το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά την έναρξη μιας διαδικασίας μετάβασης της εξουσίας στο Ιράν, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη η οποία να υποδηλώνει ότι η σύγκρουση βρίσκεται κοντά στη λήξη της. Αντιθέτως, η εικόνα περιπλέκεται όχι μόνο λόγω του χερσαίου «μετώπου» που έχει ανοίξει στον Λίβανο, αλλά και με αφορμή τις αναφορές περί χερσαίας εμπλοκής νέων δρώντων στην Ιρανική επικράτεια.

Τα παραπάνω είναι κρίσιμες παράμετροι, ενώ ειδικά η απάντηση στο ερώτημα της διαδοχής στο Ιράν είναι αυτή που εν τέλει θα προσδιορίσει τη διάρκεια της σύγκρουσης και τον αντίκτυπό της στις αγορές. Σε αντίθεση με όσα συνέβησαν τον Ιούνιο του 2025 με τον «Πόλεμο των 12 Ημερών», ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφές ότι αυτή τη φορά ο στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος. Το πόσο γρήγορα -και αν- αυτό θα επιτευχθεί, παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

Έτσι, αν και η αμερικανική πλευρά δεν έχει συμφέρον να παραταθεί η σύγκρουση, δε μπορεί να αγνοηθεί ο κίνδυνος οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να εμπλακούν σε έναν παρατεταμένο πόλεμο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Commerzbank εκτιμά ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να παραμείνουν αποκλεισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας ένα διαρκές σοκ στις τιμές του πετρελαίου, παρόμοιο με εκείνο που παρατηρήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ενώ Φρανκφούρτη και Παρίσι καταγράφουν κέρδη περί του 0,3% και ο βρετανικός FTSE 100 κινείταοι στο +0,23%, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ ενισχύεται 1,46% στις 2.181,31 μονάδες. Νωρίτερα ο ΓΔ βρέθηκε να ενισχύεται έως τις 2.213 μονάδες.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 2,36% στις 2.475,91 μονάδες, με την ΕΤΕ να καταγράφει κέρδη 2,64%, την Alpha Bank να βρίσκεται στο +4,59% και τις Τρ. Πειραιώς και οι Optima να ενισχύονται σε ποσοστό 2,63% και 2,23% αντίστοιχα. Στο +0,98% η Eurobank, με άνοδο 0,65% διαπραγματεύεται ο τίτλος της Τρ. Κύπρου.

Στο σύνολο του ταμπλό 81 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 32 που υποχωρούν και 37 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 151,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10,50 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.