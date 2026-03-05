Υπουργείο Παιδείας: Τέσσερα νέα ξένα πανεπιστήμια υπέβαλαν αιτήσεις αδειοδότησης

Η Ελλάδα δεν είναι μόνο προορισμός σπουδών, αλλά εξελίσσεται σε σημαντικό κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

Τέσσερις (4) νέες αιτήσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού κατατέθηκαν στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, εντός της σχετικής προθεσμίας που έληξε στις 28/02/2026, για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος στην Ελλάδα, υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), με στόχο την έναρξη λειτουργίας τους το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Με τις νέες αυτές αιτήσεις, ενισχύεται περαιτέρω το ενδιαφέρον της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας για παρουσία στη χώρα μας, στο πλαίσιο του νέου θεσμικού περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε για τη λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων.

Τα τέσσερα (4) μητρικά ιδρύματα που υπέβαλαν πλήρεις φακέλους, σύμφωνα με τον νόμο 5094/2024, είναι τα εξής:

1) Georgetown University

2) Iowa State University οf Science and Technology

3) European University Cyprus

4) Roger Williams University

Αναφορικά με το Georgetown University –το οποίο σχεδιάζει να προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα- επισημαίνεται ότι, τρεις από τις σχολές του, βρίσκονται στις πρώτες 20 θέσεις διεθνών κατατάξεων σχολών. Επίσης, υπεβλήθη και μία (1) αίτηση από το University of Sunderland για έναρξη λειτουργίας παραρτήματος το ακαδημαϊκό έτος για 2027-2028.

Συγχρόνως, εντός της σχετικής προθεσμίας, επαναξιολόγηση της αρχικής αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΝΠΠΕ αιτήθηκαν τα εξής πέντε (5) μητρικά ιδρύματα:

1) University of Essex

2) Université Sorbonne Paris Nord

3) London Metropolitan University

4) University of Derby

5) The University οf West London

Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν άμεσα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων, καθώς και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Παράλληλα, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο οποίος θα εξετάσει τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των υπό ίδρυση παραρτημάτων.

Τα κριτήρια που θα εφαρμόσουν η ΕΘ.Α.Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι αυστηρά καθορισμένα με βάση το θεσμικό πλαίσιο. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση δεν αποτελεί και αδειοδότηση. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των παραρτημάτων θα εξαρτηθεί από τον χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των φακέλων από την ΕΘ.Α.Α.Ε. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και από τον βαθμό αρτιότητας των αιτήσεων.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, θα συνεκτιμηθούν ο συνολικός αριθμός και τα χαρακτηριστικά των αιτήσεων, σε συνάρτηση με τη στρατηγική για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ανώτατης εκπαίδευσης, τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και τη συμπληρωματική λειτουργία των Ν.Π.Π.Ε. προς το δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά την εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης και τη θέση της στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Οι τέσσερις νέες αιτήσεις για ίδρυση παραρτημάτων από πανεπιστήμια διεθνούς κύρους αποτυπώνουν αφενός το αυξημένο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για παρουσία στη χώρα μας αλλά και την εμπιστοσύνη τους στο νέο νομικό πλαίσιο και το θεσμικό περιβάλλον διευρύνοντας έτσι τις αξιόπιστες επιλογές φοίτησης για τους νέους ανθρώπους.

Η παρουσία κορυφαίων ιδρυμάτων, όπως το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Georgetown, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο έναν προορισμό σπουδών, αλλά εξελίσσεται σε κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή. Κάθε αίτηση εξετάζεται με αυστηρά και απολύτως διαφανή κριτήρια ποιότητας, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που εγγυάται την ακαδημαϊκή επάρκεια και τη θεσμική αξιοπιστία. Το δημόσιο πανεπιστήμιο παραμένει ο πυλώνας αριστείας και η καρδιά της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Ενισχύουμε την τακτική χρηματοδότηση, διαθέτουμε ιστορικά υψηλά κονδύλια για φοιτητική μέριμνα και υλοποιούμε σημαντικές επενδύσεις σε σίτιση, στέγαση, υποδομές, εξοπλισμό και έρευνα, παράλληλα με ένα θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τα ιδρύματα και τα μέλη τους.

Στόχος μας είναι ένα δυναμικό και ανοιχτό ακαδημαϊκό οικοσύστημα, όπου ελληνικά και διεθνή ιδρύματα λειτουργούν συμπληρωματικά. Περισσότερες επιλογές για τους νέους και τις νέες μας. Ισχυρότερη διεθνής παρουσία για τη χώρα. Η πρόοδος αποτελεί κεντρική Κυβερνητική επιλογή και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Kαθ. Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε: «Η κατάθεση αιτήσεων από τέσσερα νέα μητρικά πανεπιστήμια υψηλού κύρους, με σχολές του ενός να βρίσκονται στις πρώτες 20 θέσεις διεθνών κατατάξεων, αποδεικνύει τη σημασία της μεταρρύθμισης που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η δυναμική που αναπτύσσεται επιβεβαιώνει ότι η μεταρρύθμιση για τα ΝΠΠΕ αποκτά ουσιαστικό αποτύπωμα. Δεν αποτελεί μια θεωρητική θεσμική πρόβλεψη, αλλά μια πραγματική αλλαγή με διεθνή απήχηση.

Η Ελλάδα καθιερώνεται σταδιακά ως αξιόπιστος και ελκυστικός ακαδημαϊκός προορισμός, με σαφές πλαίσιο, διαφάνεια, αυστηρή αξιολόγηση και σεβασμό στην ποιότητα των σπουδών. Στόχος μας είναι η διεύρυνση των επιλογών για τους φοιτητές, η συγκράτηση επιστημονικού δυναμικού στη χώρα και η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Προχωρούμε με συνέπεια στην υλοποίηση μιας μεταρρύθμισης που ενδυναμώνει το ακαδημαϊκό οικοσύστημα της χώρας και δημιουργεί νέες προοπτικές για τις επόμενες γενιές».