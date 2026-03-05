Βιλερουά ντε Γκαλό: Kανένας λόγος για αυξήσεις επιτοκίων από ΕΚΤ τώρα

Κανένα λόγο για αυξήσεις επιτοκίων από ΕΚΤ, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δεν βλέπει ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά ντε Γκαλό.

Ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επεσήμανε ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν διατρέχει επί του παρόντος κίνδυνο.

«Δεν βλέπω κανένα λόγο σήμερα εμείς στην ΕΚΤ να πρέπει να αυξήσουμε τα επιτόκιά μας. Θα το δούμε από συνάντηση σε συνάντηση, αλλά σήμερα δεν βλέπω κανένα λόγο», δήλωσε σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Πρόσθεσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να έχει ανοδική πίεση στον πληθωρισμό και καθοδικό κίνδυνο στην ανάπτυξη, αλλά ότι η αναλογία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης.