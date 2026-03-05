Διευρύνουν τα κέρδη τους οι ευρωαγορές

Στα «πράσινα» οι κύριοι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Οι ισπανικές μετοχές παρακολουθούνται στενά καθώς η Μαδρίτη έχει αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Τελευταία ενημέρωση 13:11

Διατηρούν το θετικό μομέντουμ οι ευρωαγορές την Πέμπτη, ανατρέποντας τις αρχικές απώλειες καθώς η προσοχή της παγκόσμιας αγοράς παραμένει στραμμένη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις να εντείνονται τις τελευταίες 24 ώρες ενώ το Τελ Αβίβ υποσχέθηκε να «συντρίψει» τις δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος και τις ΗΠΑ να έχουν καταστρέψει 17 πλοία και σχεδόν 2.000 στόχους της Τεχεράνης.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κερδίζει 0,35% στις 614,88 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,39% στις 5.893 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,25% στις 24.266 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αναρριχάται 0,29% στις 8.191 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,26% στις 10.594 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σκαρφαλώνει 0,37% στις 45.506 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιείται 1,02% στις 17.688 μονάδες.

Οι ισπανικές μετοχές παρακολουθούνται στενά σήμερα, καθώς η Μαδρίτη έχει αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις στο Ιράν. «Η Ισπανία ήταν απαίσια. Θα διακόψουμε κάθε εμπόριο με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία» υπογράμμισε ο Πρόεδροε των ΗΠΑ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την κρίση στη Μέση Ανατολή «καταστροφική» ενώ στο Ιράν, ανώτεροι κληρικοί που είναι υπεύθυνοι για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη εξετάζουν το ενδεχόμενο να διορίσουν τον Μοτζτάμπα Χοσεινΐ, γιο του εκλιπόντος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην κορυφαία θέση, ενώ ειδικοί εκτιμούν Τελ Αβίβ και Ουάσιγκτον ι θα μπορούσαν να βαλτώσουν στον πόλεμο εάν το καθεστώς της Τεχεράνης αποδειχθεί πιο ανθεκτικό από το αναμενόμενο.

Ασία: Ισχυρή ανάκαμψη στη Νότια Κορέα

Rebound κατέγραψε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά της Νότιας Κορέας, με τον Kospi να σημειώνει ισχυρή άνοδο μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του στην ιστορία του. Ο Kospi ενισχύθηκε ενδοσυνεδριακά έως και 12%, σε μια από τις ισχυρότερες ημερήσιες επιδόσεις του. Στη συνέχεια περιόρισε μέρος των κερδών του, με άνοδο 9,6% στις 5.583,9 μονάδες.

Η ανάκαμψη επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής της Ασίας. Ειδικότερα, ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία ενισχύθηκε 0,44% στις 8.940,3 μονάδες ενώ ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία σημείωσε άνοδο 1,9%, στις 55.278,06 μονάδες. Ο Hang Seng Index στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε κέρδη 0,35%, με τον CSI 300 στην Κίνα να προσθέτει 0,98% στις 4.647,69 μονάδες παρά το γεγονός πως το Πεκίνο έθεσε στόχο οικονομικής ανάπτυξης για το 2026 μεταξύ 4,5% και 5%, τον χαμηλότερο από το 1991.

