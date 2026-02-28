Ειδήσεις | Διεθνή

Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το μεταγωγικό βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης μετά την προσεδάφισή του κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα σε παρακείμενο δρόμο.

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules της πολεμικής αεροπορίας της Βολιβίας, το οποίο μετέφερε χαρτονομίσματα, στο αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Λα Πας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε από την αστυνομία.

«Έχουμε περίπου είκοσι, ίσως λίγους περισσότερους», δήλωσε στην Ελ Άλτο απευθυνόμενος στον Τύπο ο επικεφαλής του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής της αστυνομίας, ο αστυνομικός διευθυντής Ρενέ Τάμπο, ερωτηθείς αν έχει νεότερα δεδομένα για τον αριθμό των νεκρών στο τρομακτικό δυστύχημα, που σημειώθηκε όταν το μεταγωγικό βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης μετά την προσεδάφισή του κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα σε παρακείμενο δρόμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν - Διεξάγουμε μαζική επιχείρηση δηλώνει ο Τραμπ

Τράπεζες: «Χρυσώνουν» τους μετόχους με 2,82 δισ. ευρώ από κέρδη του 2025

Αυξήσεις έως 120 ευρώ το μήνα και αναδρομικά για 5.500 απόστρατους - Τι αλλάζει στις συντάξεις των ενστόλων

tags:
Βολιβία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider