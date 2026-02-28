Greenpeace: Αντιμέτωπη με υπαρξιακή απειλή μετά την απόφαση δικαστή στις ΗΠΑ για πρόστιμο 345 εκατ. δολαρίων

Επιδικάστηκαν στην εταιρεία που εκμεταλλεύεται πετρελαιαγωγό στον οποίο εναντιωνόταν η οργάνωση.

Δικαστής στη Βόρεια Ντακότα καταδίκασε χθες Παρασκευή την πασίγνωστη ΜΚΟ Greenpeace να πληρώσει 345 εκατομμύρια δολάρια για ζημίες και τόκους στην εταιρεία που εκμεταλλεύεται πετρελαιαγωγό στον οποίο εναντιωνόταν η οργάνωση, σύμφωνα με αντίγραφο της ετυμηγορίας που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η απόφαση, άνευ προηγουμένου στην ιστορία των οργανώσεων υπεράσπισης του περιβάλλοντος, απειλεί ακόμη και την ίδια την ύπαρξη της Greenpeace, η οποία κατήγγειλε ότι παράγοντας του πετρελαϊκού τομέα των ΗΠΑ έχει βαλθεί να τη «φιμώσει» και να την καταστρέψει.

«Αυτή είναι καταστροφική απόφαση», όχι μόνο «για την Greenpeace, αλλά και για το παγκόσμιο οικολογικό κίνημα», τόνισε ο Μάικλ Τζέραρντ, καθηγητής δικαίου στο πανεπιστήμιο Κολούμπια και ειδικός στη δράση για την κλιματική δικαιοσύνη, μιλώντας στο AFP.

Η ΜΚΟ, η οποία έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα πως δεν είναι σε θέση να πληρώσει τέτοιο ποσό, ανέφερε πως θα ασκήσει έφεση.

«Το να καταγγέλλονται εταιρείες που βλάπτουν το περιβάλλον δεν θα έπρεπε ποτέ να θεωρείται παράνομο», υπογράμμισε ο Μάρκο Σάιμονς, της Greenpeace USA και του Greenpeace Fund, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΚΟ.

«Δεν θα τους αφήσουμε να μας φιμώσουν», πλειοδότησε ο Μαντς Κρίστενσεν της Greenpeace International.

Η χθεσινή απόφαση επικυρώνει αυτήν σώματος ενόρκων, που είχε κρίνει τον Μάρτιο τρεις οντότητες της Greenpeace ένοχες για τις περισσότερες από τις κατηγορίες από πλευράς του ομίλου Energy Transfer και προέβλεπε την καταβολή ακόμη βαρύτερου προστίμου, ύψους 665 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ιλιγγιώδες ποσό αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από τον δικαστή, που εξήγησε ότι ορισμένες ζημιές μετρήθηκαν διπλά, αλλά δεν είναι λιγότερο αδύνατο να συγκεντρωθεί από τη ΜΚΟ.

Η εταιρεία υποδομών πετρελαίου και αερίου Energy Transfer κατηγόρησε τη Greenpeace ότι διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στις μεγάλες διαδηλώσεις το 2016 και το 2017 εναντίον της κατασκευής πετρελαιαγωγού, κάτι που αντέκρουσαν τόσο η ΜΚΟ, όσο και αυτόχθονες ηγέτες οι οποίοι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.

Οδήγησε ενώπιον της δικαιοσύνης τρεις οντότητες της Greenpeace, συμπεριλαμβανομένων του αμερικανικού παραρτήματός της και του διεθνούς σχήματός της, για σωρεία ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων της συκοφαντικής δυσφήμισης, της πρόκλησης ζημιών και της παραβίασης ιδιωτικής ιδιοκτησίας, απαιτώντας αποζημιώσεις ρεκόρ.

Οι διαδηλώσεις εναντίον του σχεδίου για την κατασκευή του Dakota Access Pipeline είχαν σημαδευτεί από εκατοντάδες συλλήψεις και τραυματισμούς.

Η φυλή αυτοχθόνων Σιού του Όρθιου Βράχου και οικολογικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Greenpeace, συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις αρκετές φορές χιλιάδων ανθρώπων, προσπαθώντας μάταια να εμποδίσουν την κατασκευή τμήματος του αγωγού που πέρναγε, σύμφωνα με τους Σιού, από ιερούς τόπους της φυλής κι απειλούσε να μολύνει τις πηγές από όπου αντλούν πόσιμο νερό.

Ο όμιλος Energy Transfer απαιτούσε από την Greenpeace 300 εκατ. δολάρια για ζημίες και τόκους εξαιτίας των κινητοποιήσεων.

Αλλά, κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, η απαίτηση για αποζημίωση υπερδιπλασιάστηκε, ώστε να «αποτραπεί» κάθε ενδεχόμενο «η Greenpeace και άλλες οργανώσεις να δράσουν κατά τον ίδιο τρόπο στο μέλλον», είπε ένας από τους δικηγόρους της εταιρείας, ο Τρέι Κοξ, ανέφερε την εποχή ρεπορτάζ της εφημερίδας North Dakota Monitor.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο για να της ζητήσει σχόλιο, η Energy Transfer δεν ανταποκρίθηκε.

«Αυτές οι εκφοβιστικές ποινικές διώξεις δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να εναντιώνεται στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες για να προστατεύσει τις κοινότητές του και τον πλανήτη», έκρινε χθες η Άλι Ρόζενμπλουθ, της ΜΚΟ Oil Change International.

Πρόκειται για τη δεύτερη προσφυγή της εταιρείας εναντίον της Greenpeace. Η πρώτη μήνυση και αγωγή, που είχε γίνει το 2019 στην ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, απέτυχε.

Αποφασισμένη να προβάλει αντίσταση, η Greenpeace είχε ανακοινώσει το 2025 πως θα προσέφευγε στη δικαιοσύνη εναντίον της εταιρείες στην Ολλανδία, όπου βρίσκεται η διεθνής έδρα της, επικαλούμενη την ευρωπαϊκή νομοθεσία εναντίον των καταχρηστικών αγωγών.

Εξήγησε πως θα ζητούσε αποζημίωση για τα κόστη που επωμίστηκε για τις δικαστικές μάχες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ