Κούβα: Επεισόδιο του λιμενικού με σκάφος προερχόμενο από την Φλόριντα

Όταν το σκάφος του λιμενικού «πλησίασε για να προχωρήσει σε ταυτοποίηση» οι επιβαίνοντες σε αυτό άνοιξαν πυρ εναντίον των Κουβανών.

Ένα ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα μπήκε στα χωρικά ύδατα της Κούβας και άνοιξε πυρ, με το κουβανικό λιμενικό να ανταπαντά, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα, ανακοίνωσε η Αβάνα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας, «το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου 2026 ένα ταχύπλοο, καταχωρημένο στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, με αριθμό FL7726SH, εντοπίστηκε να πλέει παράνομα στα χωρικά ύδατα της Κούβας» στη ζώνη του Ελ Πίνο, στην επαρχία Βίλα Κλάρα.

Όταν το σκάφος του λιμενικού «πλησίασε για να προχωρήσει σε ταυτοποίηση» οι επιβαίνοντες σε αυτό άνοιξαν πυρ εναντίον των Κουβανών, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Το υπουργείο σημείωσε ότι συνεχίζει την έρευνα «για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων».

Τέσσερις από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, όπως και ο κυβερνήτης του κουβανικού σκάφους.

«Αντιμέτωπη με τις τρέχουσες προκλήσεις, η Κούβα επαναλαμβάνει ότι δεσμεύεται να προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα, με βάση την αρχή ότι η εθνική άμυνα αποτελεί τον θεμελιώδη πυλώνα για το κουβανικό κράτος, διασφαλίζοντας την εθνική κυριαρχία του και τη σταθερότητα της περιοχής», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι σχέσεις της Κούβας με τις ΗΠΑ διανύουν περίοδο έντασης μετά τη σύλληψη του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας και τη διακοπή του ανεφοδιασμού του νησιού με βενεζουελάνικο πετρέλαιο. Οι ΗΠΑ, που δεν κρύβουν την επιθυμία τους για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, εφαρμόζουν μια πολιτική «μέγιστης πίεσης» στην Αβάνα, την οποία χαρακτηρίζουν «απειλή» για την εθνική ασφάλειά τους.

