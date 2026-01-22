Επίσκεψη της Σοφίας Ζαχαράκη σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη

Η Υπουργός, θα πραγματοποιήσει εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ.κ. Παύλο.

Τη Δυτική Μακεδονία θα επισκεφθεί από αύριο, Παρασκευή 23 έως και το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2026 η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο επαφών με τη σχολική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και με τους θεσμικούς φορείς της περιοχής.

Η Υπουργός θα επισκεφθεί σχολικές μονάδες Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα καθώς και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην Κοζάνη. Στο 4ο ΓΕΛ Κοζάνης, θα παρακολουθήσει και επιμορφωτικό σεμινάριο για το «Ψηφιακό Φροντιστήριο».

Παράλληλα, η Σοφία Ζαχαράκη θα έχει συνάντηση εργασίας με την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Δέσποινα Παπαδοπούλου και τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, ενώ θα επισκεφθεί και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Αμανατίδη.

