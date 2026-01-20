Τηλεργασία στο Δημόσιο την Τετάρτη - Ποια σχολεία θα είναι κλειστά

Πού κατεβάζουν «ρολά» τα σχολεία. Με τηλεργασία εξ αποστάσεως οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπου η φύση των καθηκόντων τους το επιτρέπει.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη τα σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω της αναμενόμενης κακοκαιρίας, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. ενώ το υπ. Εσωτερικών εξέδωσε οδηγία βάση της οποίας οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν εξ αποστάσεως (τηλεργασία), όπου η φύση των καθηκόντων το επιτρέπει. Αντίθετα, υπάλληλοι που δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, θα μπορούν να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αδειών απουσίας.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, η εκπαιδευτική διαδικασία θα γίνει με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. «Δεδομένου ότι σε ορισμένους δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας», επισημαίνει το υπ. Παιδείας.

Αττική

Ειδικότερα, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Αχαΐα - Αιτωλοακαρνανία

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και σε περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά και των προγνώσεων για περαιτέρω επιδείνωση.

Ειδικότερα, με απόφαση του Δήμου Πατρέων αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών.

Επίσης, με απόφαση δημάρχου Μεσολογγίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στον Δήμο Μεσολογγίου.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοίνωσε ότι παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ του δήμου.

Αργολίδα - Κορινθία - Λακωνία - Αρκαδία

Επίσης, με απόφαση των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.

Χαλκίδα

Τέλος, για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, με αποφάσεις των δημάρχων Διρφύων – Μεσσαπίων, Κύμης – Αλιβερίου, Καρύστου και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, όλες οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΣ για Δημόσιο

Σε συνέχεια του Eκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καλούνται οι υπηρεσίες του Δημοσίου που εδρεύουν σε περιοχές που αναφέρονται σε αυτό, όπως τυχόν θα επικαιροποιείται αρμοδίως από την ΕΜΥ βάσει της εξέλιξης του καιρικού φαινομένου, να προβούν σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών για την Τετάρτη 21/1/2026, στις εξής ενέργειες:

Σε περιπτώσεις όπου, με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, συνιστάται η τηλεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 ή άλλες ειδικές διατάξεις, προκειμένου αφενός να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τυχόν επιπτώσεις λόγω των καιρικών συνθηκών, και αφετέρου να διασφαλιστεί η λειτουργία των Υπηρεσιών.

Οι υπάλληλοι που δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, δύνανται να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αδειών απουσίας. Για το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό του Δημοσίου ισχύει η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 50, του ΥΚ και για το ΙΔΟΧ προσωπικό οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του ΑΚ περί ανυπαίτιας μη παροχής εργασίας. (Σχετική η εγκύκλιος με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ. 4758/20-3-2023-ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ). Για την έγκριση της άδειας αυτής δεν απαιτείται εν προκειμένω η προσκόμιση δικαιολογητικών από δημόσιες αρχές.

Στις περιπτώσεις που η παρουσία των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες τους κριθεί αιτιολογημένα ότι δύναται ή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο ή προγενέστερο χρόνο από τον καθορισμένο χρόνο προσέλευσης ή αποχώρησης, η τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρησή τους κρίνεται αιτιολογημένη, εφόσον στοιχειοθετείται αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης ή αποχώρησης στον καθορισμένο χρόνο, καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προτάσσεται η ασφάλειά τους. Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί για την 21η/1/2026, τα οποία εκτάκτως, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, οι Υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για να ενημερωθούν αρμοδίως οι πολίτες με κάθε πρόσφορο τρόπο και να υπάρξει μέριμνα άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού.

Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.λπ.