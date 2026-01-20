Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας

«Λουκέτο» στα σχολεία της πρωτεύουσας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με χιονοπτώσεις και καταιγίδες σε 5 Περιφέρειες. Επικίνδυνα φαινόμενα και στην Αττική.

Κλειστά θα παραμείνουν ;oλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά στην Αθήνα την Τετάρτη με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται από αύριο έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα. Σε δηλώσεις του, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε τα εξής «Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού».

«Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12:00 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο» επεσήμανε.

«Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές. Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά. Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τρίτης σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας. Ήδη, συνεδριάζουν τα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.) σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία σε ζητήματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως και Πέμπτη την πρωτεύουσα μαζί με τις εξής Περιφέρειες:

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλία

Δυτική Μακεδονία

Live o χάρτης με την πορεία της κακοκαιρίας





Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο, τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στην Αττική το μεσημέρι – απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη

μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας) μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.