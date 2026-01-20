Ειδήσεις | Διεθνή

Η Τουρκία βρήκε εξαγωγικό «θησαυρό»: Το προϊόν που κάνει παγκόσμιο χαμό και σπάει ρεκόρ

Η Τουρκία βρήκε εξαγωγικό «θησαυρό»: Το προϊόν που κάνει παγκόσμιο χαμό και σπάει ρεκόρ
Η αγορά αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Τουρκία εκτοξεύτηκε το 2025, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ ξανά. Σχεδόν ένα στα έξι αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν πλήρως ηλεκτρικό, ένα ποσοστό που δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζει το τοπίο της κινητικότητας στη χώρα.

Παρά τους υψηλούς φόρους και τις αυστηρές συνθήκες χρηματοδότησης, η ζήτηση όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά ενισχύθηκε. Οι συνολικές πωλήσεις άγγιξαν τα 1,37 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 10,5% σε σχέση με το 2024.

Ο κλάδος εκτιμά ότι η αγορά θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και το 2026, ενώ δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τα 1,5 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια.

Τουρκία
