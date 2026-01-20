Ειδήσεις | Διεθνή

«Make America Go Away»: Οι Γροιλανδοί διακωμωδούν τον Τραμπ και το κίνημα MAGA

Η σχεδιασμένη ως παρωδία του χαρακτηριστικού καπέλου του πολιτικού κινήματος Maga, έρχεται την ώρα που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει ακόμα περισσότερο τις απειλές για κατάληψη της Γροιλανδίας.

Γροιλανδοί πωλούν καπέλο με μότο «Make America Go Away» (Κάντε την Αμερική να εξαφανιστεί), το αντίπαλο δέος του «Make America Great Again» του κινήματος Maga, προκειμένου να δώσουν ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ που επιθυμεί της απόκτηση της χώρας τους.

Η σχεδιασμένη ως παρωδία του χαρακτηριστικού καπέλου του πολιτικού κινήματος Maga, έρχεται την ώρα που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει ακόμα περισσότερο τις απειλές για κατάληψη της Γροιλανδίας με αναρτήσεις του στα social media που ορίζουν το αρκτικό νησί ως αμερικανικό έδαφος.

