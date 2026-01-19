Ειδήσεις | Διεθνή

Ισπανία: Στους 40 οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισπανία: Στους 40 οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία
Στους 40 ανέρχονται οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας.

Στους 40 ανέρχονται οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας.

«Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» είπε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (…) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε.

Το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 39 νεκρούς.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

IRC Ελληνικού: «Ψηλώνει» το τουριστικό project με καζίνο των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Hard Rock

Αυθαίρετα: Τέλος χρόνου στις 31 Μαρτίου - Πρόστιμα και συνέπειες για ακίνητα, μεταβιβάσεις

Στα 446,87 ευρώ αυξάνεται η εθνική σύνταξη το 2026 - Οι 10 ειδικές παροχές που συμπαρασύρει

tags:
Ισπανία
Σιδηροδρομικό δυστύχημα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider