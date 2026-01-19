Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία με 39 νεκρούς - Δεν πάει στο Νταβός ο Σάντσεθ

Από τους 152 τραυματίες στον εκτροχιασμό τρένου υψηλής ταχύτητας στην Adamuz (Κόρδοβα), πολλοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τελευταία ενημέρωση 12:15

Ο απολογισμός των θυμάτων από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας «δεν είναι οριστικός», δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, την ώρα που οι αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει τον θάνατο τουλάχιστον 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 152. Περισσότερες από 12 ώρες μετά την τραγωδία «ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 39 και δεν είναι οριστικός», τόνισε ο Πουέντε.

Μάλιστα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεν θα μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας μετά το δυστύχημα ενώ ακύρωσε όλες τις σημερινές του υποχρεώσεις. Από την πλευρά της η ιδιωτική εταιρία Iryo, στην οποία ανήκει το τρένο που εκτροχιάστηκε και έπεσε πάνω σε έναν άλλο συρμό που κινούταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

#BREAKING: Interior footage from a high-speed train derailment shows passengers waiting to be evacuated in Adamuz, Córdoba, Spain.#Spain pic.twitter.com/SjaCe12S8G — JUST IN | World (@justinbroadcast) January 18, 2026

Το τρένο, που κατασκευάστηκε το 2022 και «ο τελευταίος έλεγχος του οποίου έγινε στις 15 Ιανουαρίου» αναχώρησε «με 289 επιβάτες, τέσσερα μέλη πληρώματος και έναν μηχανοδηγό. Στις 19:45 για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πέρασε στις διπλανές σιδηροδρομικές ράγες», σημείωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της προς το AFP. Το τρένο υψηλής ταχύτητας της Iryo εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε έναν άλλο συρμό της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe χθες, Κυριακή, στη νότια Ισπανία.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου «εκτοξεύθηκαν από τις ράγες». Ο Πουέντε σημείωσε ότι δεν είναι ακόμη γνωστά τα αίτια της τραγωδίας, ενώ σχολίασε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε υπό «πολύ παράξενες» συνθήκες και διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι μια αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει τι συνέβη. «Το ανθρώπινο λάθος έχει ουσιαστικά αποκλειστεί», διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερεδία, πρόεδρος της Renfe μιλώντας στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό RNE, ενώ και ο εκείνος έκανε λόγο για «περίεργες συνθήκες».

Tragedy in southern Spain🇪🇸: a high-speed train derailed, crossed tracks, and hit another train head-on.



More than 21 reportedly killed, and at least 100 injured, with 25 suffering critical injuries#Spain | #trainaccident pic.twitter.com/UHas6y2Luk — Sumit (@SumitHansd) January 19, 2026

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών προειδοποίησε ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα. Σύμφωνα με τον κ. Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δυο τρένων ήταν τέτοια που «τα δυο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο κ. Πουέντε, τονίζοντας πως «η προτεραιότητα είναι να διασωθούν θύματα». Σύμφωνα με τον ίδιο, δόθηκε προθεσμία ενός μήνα για τα αποτελέσματα των ερευνών για τα αίτια ενώ διερωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;».

Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16. Ο κ. Σάντσεθ ανέφερε ότι «παρακολουθεί στενά» την εξέλιξη των γεγονότων, διαβεβαιώνοντας πως η κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη «συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές» που επιχειρούν επιτόπου. Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια (της) στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, περίπου στις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας). Βίντεο από τον τόπο του δυστυχήματος που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διασώστες να απεγκλωβίζουν επιβάτες από τα κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ κάποιοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τα σπασμένα παράθυρα.

«Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», τόνισε ο Πάκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρντομπα μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TVE «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο έργο» συμπλήρωσε.

«Ταινία φρίκης»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta. «Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (...) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε. Ήταν σαν «σεισμός» να χτύπησε το τρένο, ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη. Μάλιστα, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe. Συνολικά στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 400 άνθρωποι, κυρίως Ισπανοί.

Στον μεγάλο μαδριλένικο σταθμό Ατότσα, «αναπτύχθηκαν ομάδες (ψυχολογικής) υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες» των θυμάτων, ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που καταγράφτηκε χθες Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.

Εξαιτίας του δυστυχήματος «η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας (σ.σ. πόλεις της νότιας Ισπανίας) διακόπτεται τουλάχιστον τη νύχτα» της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε μέσω X ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif). Στην Ισπανία δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές άλλης πρόσφατης τραγωδίας, των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την 29η Οκτωβρίου 2024 κυρίως τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω πάνω από 230 νεκρούς.

Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato ενώ δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές. Η Renfe από την πλευρά της επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ