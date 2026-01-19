Ειδήσεις | Διεθνή

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος - Σάντσεθ: «Θα μάθουμε την αλήθεια»

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος - Σάντσεθ: «Θα μάθουμε την αλήθεια»
«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Πέδρο Σάντσεθ
Ισπανία
σύγκρουση τρένων
