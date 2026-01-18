JPMorgan: Ο Τραμπ δεν πρόσφερε στον Τζέιμι Ντίμον την ηγεσία της Fed

Δημοσίευμα της WSJ είχε κάνει τη σχετική αναφορά, την οποία όμως διέψευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντίμον, επιβεβαίωσε ότι δεν του ζητήθηκε να αναλάβει τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε σχετικό δημοσίευμα που ανέφερε ότι του είχε προσφέρει τον ρόλο.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ προσέφερε να προτείνει τον Ντίμον για τη θέση του προέδρου της Fed, αν και πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής της JPMorgan εξέλαβε την πρόταση ως αστείο. Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social το Σάββατο, διέψευσε το δημοσίευμα, και η JPMorgan επιβεβαίωσε αργότερα τον ισχυρισμό του προέδρου.

«Δεν υπήρξε καμία πρόταση εργασίας», δήλωσε ο Ντίμον σε ανακοίνωσή του.

Σε email προς το Reuters, η εκπρόσωπος της τράπεζας Τρις Γουέξλερ ανέφερε ότι θα έπρεπε να ήταν «πιο προσεκτικοί» στη διόρθωση του ρεπορτάζ της Wall Street Journal πριν αυτό δημοσιευτεί.

Ο Τραμπ έγραψε επίσης το Σάββατο ότι σκοπεύει να μηνύσει την JPMorgan μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κατηγορώντας την ότι τον «απέκλεισε τραπεζικά» (debanking) μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του.

Η Γουέξλερ δήλωσε ότι η τράπεζα δεν σχολιάζει συγκεκριμένους πελάτες, αλλά πιστεύει πως «κανενός ο λογαριασμός δεν θα πρέπει να κλείνει λόγω πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων».

«Εκτιμούμε ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει κινηθεί για την αντιμετώπιση του πολιτικού “debanking” και στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες», πρόσθεσε η Γουέξλερ.

Ο Ντίμον, μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της Wall Street, έχει ταχθεί δημόσια κατά ορισμένων πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ντίμον εξέφρασε τη στήριξή του στην ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, λίγες ημέρες αφότου το υπουργείο Δικαιοσύνης άνοιξε ποινική έρευνα εις βάρος του νυν προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο.

Ο Ντίμον και κορυφαία στελέχη της JPMorgan έχουν επίσης αντιδράσει στην πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα είχε ως αποτέλεσμα εκατομμύρια νοικοκυριά να χάσουν την πρόσβαση σε πιστώσεις.

Τέλος, ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο Reuters ότι κλίνει προς το να προτείνει είτε τον οικονομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ είτε τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς ως αντικαταστάτη του Πάουελ.

Φωτογραφία @AP