Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, των τραπεζών και των γαλάζιων ακρίδων

Χρειαζόμαστε μια πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική κοινωνία, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Χρειαζόμαστε μια πιο δημοκρατική, πιο προοδευτική κοινωνία. Και ο κ. Μητσοτάκης το μόνο το οποίο εξασφαλίζει είναι τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, των τραπεζών και των 'γαλάζιων ακρίδων'», ανέφερε κατά την περιοδεία του στο Περιστέρι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Είμαστε σήμερα στο Περιστέρι, γιατί αυτόν τον λαό και αυτήν την κοινωνία εκπροσωπούμε. Ήρθαμε να ακούσουμε από τους εργαζόμενους, από τους καταστηματάρχες, από τον δήμο, ποια είναι η πραγματική ανάγκη της κοινωνίας» ανάφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αναφερόμενος στον πρωθυπουργό πρόσθεσε: «Και σήμερα αυτό που φαίνεται ως πρώτη προτεραιότητα, είναι να μπορεί να βγει ο μήνας. Και εδώ λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει να αμύνεται υποκριτικά, να δώσει τον 13ο και 14ο μισθό. Να προστατεύσει και να ενισχύσει τις συλλογικές συμβάσεις, να δώσει τη 13η σύνταξη. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη 'κοιλιά' σήμερα στην αγορά και ο κόσμος δεν χαμογελάει, μας το είπε αυτό και ο δήμαρχος. Και να κοιτάξει και την αυτοδιοίκηση, να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες. Όπως πρέπει να στηρίξει και τον αγροτικό κόσμο και την αποκέντρωση. Γιατί ένα άλλο μεγάλο πλήγμα που ετοιμάζει για τους δήμους, είναι να κλείσει τις σχολικές επιτροπές στους μεγάλους δήμους. Δηλαδή να αφήσει τα σχολεία χωρίς τα βασικά αναλώσιμα της λειτουργίας. Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η ΝΔ, και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση.

Αυτή είναι η προοδευτική Ελλάδα και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μία μεγάλη προοδευτική ενότητα, για να έχουμε γρήγορα προοδευτική κυβέρνηση».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι εκκλήσεις του για συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων πέφτουν στο κενό, απάντησε: «Ναι, αλλά όλη η κοινωνία έξω λέει: 'Βρείτε τα για να φύγουν το συντομότερο, δεν αντέχουμε άλλο'. Εμείς λοιπόν, πάνω από το κομματικό συμφέρον βάζουμε το συμφέρον της κοινωνίας. Και το συμφέρον της κοινωνίας είναι να υπάρχει μια προοδευτική πρόταση για να έχουμε και προοδευτική κυβέρνηση. Φτάνουν πια οι κομματικοί εγωισμοί, φτάνει πια το 'εγώ'. Χρειάζεται να υπάρχει ένα 'εμείς', αλλά προοδευτικό 'εμείς', το 'εμείς' της κοινωνίας και του λαού. Αυτό είναι η Αριστερά: το 'εμείς' της κοινωνίας και του λαού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

