Δένδιας: Η Λατινική Αμερική είναι πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα από ό,τι πιστεύουμε

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορίες από τη Λατινική Αμερική: Από τον Πινοσέτ και τον Εσκομπάρ στις σύγχρονες Δημοκρατίες», του Ιάσονα Πιπίνη (εκδόσεις «Κέδρος»), στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Στην ομιλία του, ο κ. Δένδιας, ο οποίος έχει προλογίσει το βιβλίο, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν είναι ένα ιστορικό δοκίμιο. Είναι μια δημοσιογραφική προσέγγιση, όμως μας φέρνει σε επαφή με μια ήπειρο και με ζητήματα και βασικά ερωτήματα που είναι πολύ πιο κοντά μας απ' ό,τι νομίζουμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Δημοκρατία, η δικτατορία, τα ναρκωτικά, η εγκληματικότητα, ο έλεγχος της πολιτικής ζωής από την εγκληματικότητα με χαρακτήρες μεγαλύτερους ίσως από τη ζωή. Είναι, νομίζω, κάτι που θα εξάψει το ενδιαφέρον του αναγνώστη».

«Η Ελλάδα είναι πολύ πιο κοντά στη Νότια Αμερική απ' ό,τι πιστεύουμε» υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Έφερα μία έγγραφη απόδειξη, μάλιστα, για να σας πείσω γι' αυτό. Αυτό είναι σε μεγέθυνση, η κάρτα ενός δικηγορικού γραφείου στην Παραγουάη: «Estudio Dendia». Δεν είναι απλή συνωνυμία. Είναι ένας «Δένδιας» που η οικογένειά του έφυγε από την Κέρκυρα το 1870. Έχει απόλυτη αίσθηση εθνικής συνείδησης. Λέγεται Μαϊνού Δένδιας και τον συνάντησα κατά την επίσκεψή μου στην Παραγουάη».

«Είμαστε πολύ πιο κοντά απ' ό,τι νομίζουμε. Υπάρχει ελληνική παρουσία εκεί, έντονη, επιχειρηματική, από τον μακαρίτη τον Ωνάση που ξεκίνησε από την Αργεντινή, από την παρουσία Τσάκου σήμερα στην Ουρουγουάη, από τον έλεγχο από ελληνικές εφοπλιστικές εταιρείες του ποτάμιου εμπορίου, που δεν το ξέρουμε καθόλου. Είμαστε στη Λατινική Αμερική. Και επίσης πολιτισμικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον» επισήμανε. Ο Ιάσων Πιπίνης» είπε, «είναι ο άνθρωπος που με έπεισε ως υπουργό Εξωτερικών να πάω στη Λατινική Αμερική. Πήγα σε έξι χώρες. Πρέπει να σας πω, στις πέντε από τις έξι δεν είχε ξαναπάει Έλληνας υπουργός. Όχι υπουργός Εξωτερικών, Έλληνας υπουργός».

«Αυτό το βιβλίο λοιπόν και για την ελληνική κοινωνία, αλλά και για εμάς που πολιτευόμαστε, είναι μια εισαγωγή σε έναν πολύ ενδιαφέροντα κόσμο, τον οποίο νομίζω ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε» εξήγησε.

«Αν θέλετε και γεωπολιτικά, μόνο και μόνο η τεράστια έκταση που καλύπτει, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχει, η εγγύτητα στην Ανταρκτική, είναι αρκετός λόγος για να ασχοληθούμε με τη Λατινική Αμερική. Πέρα από τα 'πειράματα' τα οποία ενδιαφέρουν και την πολιτική ζωή της παλαιάς ηπείρου, από την οποία πολιτισμικά νομίζω εκπέμφθηκαν πολλά που σήμερα βλέπουμε στη Λατινική Αμερική» συμπλήρωσε.

«Τελειώνω με δύο πράγματα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση για τον Αουγκούστο Πινοσέτ. Ίσως στις τωρινές γενιές να μην σημαίνει πολλά πράγματα ο δικτάτορας της Χιλής, αλλά στη δική μου γενιά, η ανατροπή του Αλιέντε και η δικτατορία του Πινοσέτ, σήμαινε πράγματι και απόλυτη σκληρότητα - αναλύει την 'επιχείρηση Κόνδωρ' ο Ιάσων μέσα και τις χιλιάδες θυμάτων. Συνιστώ σε όσους έχουν λίγο χρόνο, να μπουν στο YouTube και να ακούσουν στα Ισπανικά - είναι εύκολα να καταλάβει κανείς τι λέει, τα Ισπανικά είναι προσπελάσιμη γλώσσα, ακόμα και για κάποιον που δεν την ξέρει - την τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή του Αλιέντε, εν γνώσει του ότι θα πεθάνει, όπου αναφέρεται στον λαό της Χιλής και το πώς βλέπει το μέλλον του. Και το άλλο που θα ήθελα να σας πω», τόνισε ο κ. Δένδιας, «ως κατακλείδα, είναι ότι διαβάζοντας το βιβλίο, βλέπεις πολλές σημαντικές ανθρώπινες προσπάθειες και πώς δεν κατάφεραν στο τέλος να πετύχουν σημαντικά πράγματα, και η χώρα συνέχισε να έχει προβλήματα».

«Θυμάμαι», ανέφερε ο κ. Δένδιας, «ότι υπάρχει δίπλα στη Manchester Square στο Λονδίνο, που είναι ακριβώς πάνω από την Oxford Street, μία ταμπέλα σε ένα σπίτι που έμενε ως εξόριστος για κάποια χρόνια, ο Μπολιβάρ. Θυμάμαι πάντα όταν περνάω απ' έξω, μια από τις τελευταίες του φράσεις σε έναν από τους αγαπημένους του στρατηγούς - λεγόταν Φλόρες. Του είπε επί λέξει: 'Όσοι παλέψαμε για την επανάσταση, οργώσαμε τη θάλασσα', εις αναγνώριση της ματαιότητας των πραγμάτων».

«Είναι βέβαιον ότι το βιβλίο δεν 'όργωσε τη θάλασσα'. Παρέχει υπηρεσίες σε όποιον θέλει να κατανοήσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και γοητευτική ήπειρο. 'Αρα, νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να πω καταλήγοντας, είναι καλή τύχη στο βιβλίο και παράκληση στον συγγραφέα, να συνεχίσει να ασχολείται και να εμπλουτίζει το ελληνικό εκδοτικό σύστημα με περισσότερες προσεγγίσεις σε αυτήν την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήπειρο» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Εκτός από τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας, για το βιβλίο μίλησαν ο συγγραφέας του, ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα Λατινικής Αμερικής, Ιάσων Πιπίνης, ο δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδωράκης και ο καθηγητής και κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Δημήτρης Δρόσος. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μίνα Βάρσου.

Παρέστησαν επίσης, η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη, ο αρχιμανδρίτης, καθηγητής Πανεπιστημίου και Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, Αθηναγόρας Σουπουρτζής, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα, οι πρέσβεις του Μεξικού, του Περού και της Χιλής, εκπρόσωπος της διπλωματικής Αρχής του Ισημερινού, Έλληνες πρέσβεις στη Λατινική Αμερική, καθηγητές πανεπιστημίου, εκπρόσωποι κοινοτήτων Λατινοαμερικανών στην Αθήνα και ελληνικών κοινοτήτων στη Λατινική Αμερική και άλλοι προσκεκλημένοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ