Εν αναμονή της συνάντησης οι δρόμοι είναι ανοιχτοί όπως και τα τελωνεία.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Από τη συνάντηση θα απουσιάζει ο Κώστας Ανεστίδης από τα Μάλγαρα, μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι χυδαίες δηλώσεις του. Σύμφωνα με το ertnews, σε σύσκεψη το βράδυ της Παρασκευής, οι αγρότες που ήδη συμμετείχαν σε συνάντηση στο Μαξίμου, αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι τη Δευτέρα «για λόγους σεβασμού προς τους συναδέλφους», ενώ οι δρόμοι είναι ανοιχτοί όπως και τα τελωνεία.

Αμετανόητος εμφανίστηκε ο Κώστας Ανεστίδης λέγοντας ότι εκ παραδρομής έγινε αυτό, χαρακτηρίζοντας από την πλευρά του «χυδαίο το ότι βγήκαν στον αέρα ως δηλώσεις η φιλική συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους».

«Εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη», σχολίασε μεταξύ άλλων.

«Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος», Παύλος Μαρινάκης με αφορμή και τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του Πρωθυπουργού.

Αντιδράσεις και στον αγροτικό κόσμο

Οι χυδαίες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού έφεραν αντιδράσεις και στον αγροτικό κόσμο. «Αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων», λένε αγροτοσυνδικαλιστές της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και σημειώνουν ότι «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων στη συνάντηση για να μην δυναμιτιστεί ο διάλογος».

Ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε από την πλευρά του ότι «οι δηλώσεις του Ανεστίδη ειναι ατυχείς, μην πω κάτι άλλο, είναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, οφείλουν να δουν τι θα κάνουν, αλλά είναι και στο χέρι του Ανεστίδη να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να γίνει ο διάλογος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, λέγοντας ότι «δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου κινήματος. Αδικεί τον εαυτό του με αυτή τη δήλωση».

Στο Μαξίμου 25 εκπρόσωποι και 6 παρατηρητές από όλα τα μπλόκα

Η Αντιπροσωπεία που θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό την Δευτέρα είναι:

- Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

- Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

- Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

- Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

- Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

- Ευζώνους: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

- Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

- Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

- Αρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

- Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

- Μεγάλα Χωράφια Χανίων: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

- Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

- Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

- Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

- Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

- Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

- Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κτηνοτρόφος

- Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ- Κτηνοτρόφος /ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αγρότης

- Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κτηνοτροφος

- Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ κτηνοτρόφος

- Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μελισσοκόμος/πρόεδρος Ομοσπονδίας μελισσοκόμων

- Μπλόκο Ε 65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

- Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ /ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ /ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ /ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ (κλάδος αλιείας)/ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (κτηνοτρόφος)

Πηγή: ertnews.gr

