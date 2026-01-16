Το TikTok θέτει σε εφαρμογή το νέο σύστημα επαλήθευσης ηλικίας στην ΕΕ

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Αυστραλία προχώρησε σε επιβολή απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Αυστραλία προχώρησε σε επιβολή απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών. Για την ακρίβεια, έχουν αφαιρεθεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 4,7 εκατ. λογαριασμοί σε 10 διαφορετικές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων τα YouTube, TikTok, Instagram, Snap και Facebook.

Στα ίδια πρότυπα θέλει να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο εντείνονται οι πιέσεις για την επιβολή απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Το Tiktok ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή, μία νέα τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας, που δοκιμάστηκε πιλοτικά τον τελευταίο χρόνο.



