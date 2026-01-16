Λιθουανία: Η Ρωσία ήταν πίσω από απόπειρα εμπρησμού σε εργοστάσιο το 2024

Η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU ήταν υπεύθυνη για την απόπειρα εμπρησμού το 2024 σε εργοστάσιο στη Λιθουανία.

Η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU ήταν υπεύθυνη για την απόπειρα εμπρησμού το 2024 σε εργοστάσιο στη Λιθουανία που προμηθεύει σαρωτές ραδιοκυμάτων στον ουκρανικό στρατό, δήλωσαν σήμερα Λιθουανοί αξιωματούχοι.

Έξι πρόσωπα, υπήκοοι Ισπανίας, Κολομβίας, Κούβας, Ρωσίας και Λευκορωσίας, κατηγορήθηκαν για το περιστατικό ενώ η οργάνωση είχε επιχειρήσει αντίστοιχες επιθέσεις στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τσεχία, δήλωσαν η αστυνομία και οι εισαγγελείς.

«Τα εγκλήματα ήταν συντονισμένα και δόθηκαν εντολές στους εκτελεστές από ομάδα προσώπων που ζούσαν στη Ρωσία και που συνδέονται με τη ρωσική GRU», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Σαούλιους Μπριγκίνας, υπαρχηγός της αστυνομίας ποινικών εγκλημάτων της Λιθουανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ