Ειδήσεις | Ελλάδα

Βανδαλισμοί σε τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Μητσοτάκη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βανδαλισμοί σε τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Μητσοτάκη
Με το που έφτασαν στα τρακτέρ τους, διαπίστωσαν ότι άγνωστοι είχαν τρυπήσει τα λάστιχα, προκαλώντας φθορές.

Απρόσμενη τροπή έλαβε η επιστροφή δύο αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Με το που έφτασαν στα τρακτέρ τους, διαπίστωσαν ότι άγνωστοι είχαν τρυπήσει τα λάστιχα, προκαλώντας φθορές.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι η Συντονιστική Επιτροπή και οι αγρότες του μπλόκου καταδικάζουν την ενέργεια και θα αποκαταστήσουν τις ζημιές, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως πρόκειται για «προβοκάτσια με στόχο να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έχουμε γη, δεν έχουμε χέρια - Η «βόμβα»(;) που απειλεί να αφήσει τα ράφια άδεια

Μπλακάουτ στο FIR Αθηνών: Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ - Ποιος αναλαμβάνει

Τα είπαν με επιχειρήματα αλλά και βλάχικα οι αγρότες στον Κυριάκο - Με αέρα στις δημοσκοπήσεις, αλλά εκτός Συλλόγου η Καρυστιανού

tags:
Αγρότες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider