Βανδαλισμοί σε τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Μητσοτάκη

Απρόσμενη τροπή έλαβε η επιστροφή δύο αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι συμμετείχαν στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Με το που έφτασαν στα τρακτέρ τους, διαπίστωσαν ότι άγνωστοι είχαν τρυπήσει τα λάστιχα, προκαλώντας φθορές.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι η Συντονιστική Επιτροπή και οι αγρότες του μπλόκου καταδικάζουν την ενέργεια και θα αποκαταστήσουν τις ζημιές, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως πρόκειται για «προβοκάτσια με στόχο να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας

