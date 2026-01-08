Ταξί: Επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες από 13 Ιανουαρίου «χωρίς ορίζοντα»

Χειρόφρενο από την Τρίτη τραβούν τα ταξί, προχωρώντας παράλληλα στη διενέργεια επαναλαμβανόμενων 48ωρων απεργιών «χωρίς ορίζοντα», όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

Χειρόφρενο από την Τρίτη τραβούν τα ταξί, προχωρώντας παράλληλα στη διενέργεια επαναλαμβανόμενων 48ωρων απεργιών «χωρίς ορίζοντα», όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος στα Παραπολιτικά 90,1. Σύμφωνα με τον ίδιο, «προμετωπίδα» των αιτημάτων, αποτελεί η υποχρεωτικότητα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

«Την κύρια ευθύνη έχει το Υπ. Δημοσίας Τάξεως για την "διαφθορά" στους οδηγούς ταξί», που χρεώνουν μεγάλα κόμιστρα για οποιαδήποτε απόσταση καλούνται να διανύσουν ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, είπε αρχικά ο κ. Λυμπερόπουλος για το σχετικό ζήτημα που του ετέθη, λέγοντας πως οι καταγγελίες πηγαίνουν αμέσως στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις κινητοποιήσεις, είπε πως «ο κλάδος βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση μεταπολεμικά», λέγοντας πως όλο το έργο των ταξιτζήδων καταλήγει σε «μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες», κάτι που αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης. «Σήμερα, ο κ. Κυρανάκης μας έχει επιβάλει να πάμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υποχρεώνοντας τους οδηγούς να το κάνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», είπε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν 31 φορτιστές και το κόστος έχει φτάσει τα 0,65 ευρώ. 0,14 λεπτά/χιλιόμετρο κοστίζει το ρεύμα, ενώ στα 8 λεπτά είναι το πετρέλαιο, και αυτό γίνεται με φόντο την αγορά πανάκριβων αυτοκινήτων, 15.000-20.000 ευρώ πιο ακριβό από το αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης», σημείωσε. «Στη Γερμανία, τα ταξί θα αλλάξουν το 2035 και πάρθηκε πρόσφατα απόφαση από τον κ. Τζιτζικώστα να πάει η εφαρμογή στο 2045», ανέφερε για το ζήτημα.

«Υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν να αφανίσουν τον κλάδο. Είναι οι τράπεζες, οι μεγάλες εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων, οι πολυεθνικές που κλέβουν το έργο των ταξιτζήδων», σημείωσε ο κ. Λυμπερόπουλος.

«Ζητάμε να πάμε πιο μετά στην ηλεκτροκίνηση, να εφαρμοστεί με ορίζοντα το 2035, όπως σε όλη την Ευρώπη. Παίζεται ένα παιχνίδι πολύ βρώμικο, μας κλέβουν τη ζωή μας, τη δουλειά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

Σε ερώτηση για το ότι υπάρχουν παντού ιδιωτικές εταιρείες, αναφέρει ότι οι πολυεθνικές πληρώνονται μόνο την προμήθεια στην Ευρώπη. Στην επισήμανση ότι τα αυτοκίνητα ίσως είναι παλιά, είπε πως «το 80% του στόλου έχει αλλάξει και είναι κάτω από δεκαετία».

Ως προς τις κινητοποιήσεις, ο κ. Λυμπερόπουλος είπε πως «η αρχή είναι την Τρίτη, με 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες χωρίς ορίζοντα. Καθημερινά, θα κάνουμε διαδηλώσεις στην Καβάλας μέχρι ο κ. Κυρανάκης να μας δει και να λύσει τα προβλήματα», τόνισε επίσης.

«Όλοι συμφωνούν ότι ο κλάδος καταστρέφεται», σημείωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Σε ερώτηση για το πόσοι συνάδελφοι έχουν υποχρέωση να πάρουν ηλεκτροκίνητο όχημα το 2026, ο κ. Λυμπερόπουλος είπε ότι είναι χιλιάδες. «Δεν είπαμε να μην γίνει προαιρετικά, για την υποχρεωτικότητα είναι το θέμα. Άλλοι συνάδελφοι έχουν οφέλη με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο (π.χ. κάποιος ζει σε μονοκατοικία και έχει πιλωτή, φορτίζει το αυτοκίνητο εκμεταλλευόμενος το οικιακό ρεύμα), αλλά άλλοι όχι», πρόσθεσε.

«Έκκληση κάνουμε στην κοινωνία, στόχος είναι να εξυπηρετήσουμε φθηνά και τίμια την κοινωνία», είπε καταληκτικά.