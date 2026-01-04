Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Σε φυλακή του Μπρούκλιν μεταφέρθηκε ο Μαδούρο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Σε φυλακή του Μπρούκλιν μεταφέρθηκε ο Μαδούρο
Αναμένεται να προσαχθεί σε ακόμη άγνωστη ημερομηνία ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης, με κατηγορίες για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε χθες Σάββατο στη Νέα Υόρκη, μετά την αιχμαλώτισή του από ειδικές δυνάμεις του στρατού των ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση η χώρα του να «κυβερνήσει» ως τουλάχιστον τη «μετάβαση» της Βενεζουέλας και, επίσης, να εκμεταλλευτεί τα πελώρια πετρελαϊκά κοιτάσματά της, τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζει τον ηγέτη της Βενεζουέλας να βγαίνει φρουρούμενος από αεροσκάφος σε αεροδρόμιο βόρεια της Νέας Υόρκης, κατόπιν να φθάνει στο Μανχάταν με ελικόπτερο.

Οδηγήθηκε στα γραφεία της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA) και κατόπιν σε φυλακή του Μπρούκλιν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, 63 ετών, αναμένεται να προσαχθεί σε ακόμη άγνωστη ημερομηνία ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης, καθώς η Ουάσιγκτον εννοεί να τον δικάσει για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Με πληροφοριές από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι νέες παροχές και τα επιδόματα: Τι αλλάζει μήνα-μήνα το 2026

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέα δράση επιδότησης της part time εργασίας - Τα 5+1 προγράμματα του 2026

Τα πλοία μεταφοράς ζώντων ζώων, είναι ένας ασφαλέστατος τρόπος μεταφοράς ναρκωτικών

tags:
Νικολάς Μαδούρο (Nicolas Maduro)
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider