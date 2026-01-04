ΗΠΑ: Σε φυλακή του Μπρούκλιν μεταφέρθηκε ο Μαδούρο

Αναμένεται να προσαχθεί σε ακόμη άγνωστη ημερομηνία ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης, με κατηγορίες για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε χθες Σάββατο στη Νέα Υόρκη, μετά την αιχμαλώτισή του από ειδικές δυνάμεις του στρατού των ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεση η χώρα του να «κυβερνήσει» ως τουλάχιστον τη «μετάβαση» της Βενεζουέλας και, επίσης, να εκμεταλλευτεί τα πελώρια πετρελαϊκά κοιτάσματά της, τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου εικονίζει τον ηγέτη της Βενεζουέλας να βγαίνει φρουρούμενος από αεροσκάφος σε αεροδρόμιο βόρεια της Νέας Υόρκης, κατόπιν να φθάνει στο Μανχάταν με ελικόπτερο.

Οδηγήθηκε στα γραφεία της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA) και κατόπιν σε φυλακή του Μπρούκλιν, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, 63 ετών, αναμένεται να προσαχθεί σε ακόμη άγνωστη ημερομηνία ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης, καθώς η Ουάσιγκτον εννοεί να τον δικάσει για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

