Μητσοτάκης: Το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο προσφέρει νέες ελπίδες για τη χώρα

«Ο Νικολάς Μαδούρο ηγήθηκε μιας βίαιης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε ανείπωτα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέες ελπίδες για τη χώρα». Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facbook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ύστερα από την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, «αυτή δεν είναι η στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι η εξασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που απολαμβάνει πλήρους δημοκρατικής νομιμοποίησης.

Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το ζήτημα. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα», καταλήγει ο κ. Μητσοτάκης.