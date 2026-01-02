Φινλανδία: Υπήρξε πρόοδος στην έρευνα για τη ζημιά που προκλήθηκε στο υποθαλάσσιο καλώδιο

Χθες, Πέμπτη, οι ανακριτές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν δύο άτομα και επέβαλαν ταξιδιωτική απαγόρευση σε άλλα δύο από τα 14 μέλη του πληρώματος.

Η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι σημειώθηκε πρόοδος στην ποινική έρευνα που αφορά τη ζημιά που προκλήθηκε σε ένα υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που ανήκει στην εταιρεία Elisa.

Την Τετάρτη, η αστυνομία συνέλαβε εν πλω το φορτηγό πλοίο Fitburg που είχε αποπλεύσει από τη Ρωσία με προορισμό το Ισραήλ ως ύποπτο δολιοφθοράς του καλωδίου τηλεπικοινωνιών που διασχίζει τον Κόλπο της Φινλανδίας από τη Φινλανδία έως την Εσθονία.

Χθες, Πέμπτη, οι ανακριτές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν δύο άτομα και επέβαλαν ταξιδιωτική απαγόρευση σε άλλα δύο από τα 14 μέλη του πληρώματος, που είναι πολίτες της Ρωσίας, της Γεωργίας, του Καζακστάν και Αζερμπαϊτζάν, τα οποία άρχισαν να ανακρίνουν.

«Οι ανακρίσεις αποσαφήνισαν την πορεία των γεγονότων και τους διαφορετικούς ρόλους των μελών του πληρώματος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο αρχιεπιθεωρητής Ρίστο Λόχι του Εθνικού Γραφείου Ερευνών της Φινλανδίας.

