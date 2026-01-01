Ειδήσεις | Διεθνή

Κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία μετά την έκρηξη στο Κραν Μοντανά

'Αμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία για την τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο χώρο άθλησης-αναψυχής για σκι Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελβετία
