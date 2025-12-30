Ειδήσεις | Διεθνή

Γαλλία: Δεν υπάρχουν στοιχεία για ουκρανική επίθεση στην κατοικία του Πούτιν

Γαλλία: Δεν υπάρχουν στοιχεία για ουκρανική επίθεση στην κατοικία του Πούτιν
«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι προσηλωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο», αναφέρει.

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τις ρωσικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία στοχοποίησε την κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα πηγή που είναι κοντά στο περιβάλλον του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι προσηλωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι από μόνη της μια πράξη ανυπακοής ενάντια στην ειρηνευτική ατζέντα του προέδρου Τραμπ» πρόσθεσε η πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Γαλλία
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ουκρανία
Ρωσία
