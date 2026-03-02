Τι έρχεται στην αγορά των Logistics - Η τάση, τα ενοίκια, τα projects

Θετική πορεία καταγράφηκε και το 2025 στα Logistics, τόσο σε επίπεδο ζήτησης όσο και σε επίπεδο ενοικίων, σύμφωνα με ανάλυση της GEOAXIS. Ποια είναι τα got spots.

Θετική πορεία καταγράφηκε και το 2025 στα Logistics, τόσο σε επίπεδο ζήτησης όσο και σε επίπεδο ενοικίων, σύμφωνα με ανάλυση της GEOAXIS, της πρώτης πιστοποιημένης εταιρείας εκτιμήσεων ακινήτων στην Ελλάδα. «Πρόβλεψή μας για το 2026 είναι η σταθεροποίηση των αξιών καθώς στις σύγχρονες αποθήκες βρισκόμαστε ήδη στα επίπεδα των 5,75-6,00 euro/τμ/μήνα με αποδόσεις πέριξ του 6,75% και την ζήτηση να έχει εξυπηρετηθεί σε μεγάλο μέρος της.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα αποθηκευτικά projects που θα προσθέσουν χιλιάδες νέες επιφάνειες στην αγορά, η ανάλυση μας θεωρεί ότι βρισκόμαστε κοντά στην κορύφωση του εγχώριου ανοδικού κύκλου», αναφέρεται στην ανάλυση, με την GEOAXIS να αναφέρει ότι «σε επίπεδο πανευρωπαϊκού πλαισίου, η Ελλάδα εξακολουθεί και βρίσκεται εκκωφαντικά εκτός της επενδυτικής εικόνας. Πιθανολογούμε ότι οι μεγάλες αναπτύξεις σε Θριάσιο και Βόρεια Ελλάδα μπορούν να ανατρέψουν το σημερινό Status Quo».

Έρχονται νέες αποθήκες

To δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο κλάδος Βιομηχανικών και Logistics στην Ελλάδα, κατέγραψε αύξηση, με συνολικό χώρο που άλλαξε ιδιοκτησία να φτάνει τα 100.000 τ.μ., ενώ ο συνολικός όγκος νέων κατασκευών για το πρώτο εξάμηνο του 2025 έφτασε τα 200.000 τ.μ. Μέσα στο 2026 αναμένεται να προστεθούν περί τα 800.000τ.μ. νέων σύγχρονων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 800 εκ. ευρώ. Ειδικά για την Αττική, η στέγαση χρήσεων είτε αυτές αφορούν βιομηχανική παραγωγή, είτε παραδοσιακή αποθήκη και 3PL, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια τµ, ενώ σημειώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό εξ’ αυτών, που αγγίζει περίπου το 40% αποτελείται από εργοστάσια παραγωγής, μεγάλης παλαιότητας τα οποία έχουν σταματήσει προ αρκετών ετών τη λειτουργία τους και σήμερα χρησιμοποιούνται ως απλοί αποθηκευτικοί χώροι τύπου ξηρού φορτίου.

Το Θριάσιο Πεδίο καταλαμβάνει την μερίδα του λέοντος στις νέες αναπτύξεις σε αντιδιαστολή με τις λοιπές περιοχές (Ελευσίνα, Μεσόγεια, Οινόφυτα, Θεσσαλονίκη) όπου η πλειοψηφία του κτηριακού αποθέματος είναι αρκετά παλαιά.

Η πορεία στα ενοίκια

«Με βάση την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήσαμε το Δεκέμβριο 2025, και μετά από προσαρμογή με μείωση κατά 10% λόγω διαπραγμάτευσης, η υψηλότερη διάμεση ζητούμενη τιμή ενοικίασης καταγράφεται στον Ασπρόπυργο με 5,52 €/τμ/μήνα, δεύτερα έρχονται τα Μεσόγεια Αττικής με 4,66 €/τμ/μήνα, τρίτη είναι η Ελευσίνα με 4,00 €/τμ/μήνα. Χαμηλότερες διάμεσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης εμφανίζει η ΒΙ.ΠΕ Σίνδου με 33,36 €/τμ/μήνα, τα Οινόφυτα με 2,94 €/τμ/μήνα και τέλος το Καλοχώρι με 2,90 €/τμ/μήνα», αναφέρεται στην έρευνα όσον αφορά στα μισθώματα.

Παρατηρείται πως οι μισθωτικές αξίες κινούνται σε ένα εύρος μεταξύ 2,90-5,52 euro/τμ/μήνα, με την εταιρεία να θεωρεί πως μισθώσεις πάνω από 4,5 euro/ τμ/μήνα αφορούν αποκλειστικά σε ακίνητα πολύ καλών προδιαγραφών.

Αναφορικά με τις επιφάνειες, η μεγαλύτερη διάμεση διαθέσιμη επιφάνεια καταγράφεται στον Ασπρόπυργο με 5.700τμ, δεύτερα σε σειρά είναι τα Οινόφυτα με 5.550τμ, και τρίτη έρχεται η Ελευσίνα με 5.260τμ. Τις μικρότερες διάμεσες διαθέσιμες επιφάνειες εμφανίζουν τα Μεσόγεια Αττικής με επιφάνεια 3.912τμ, η ΒΙ.ΠΕ Σίνδου με επιφάνεια 2.525τμ, και το Καλοχώρι με επιφάνεια 1.763τμ. Είναι προφανές ότι η πολύ μικρή μέση επιφάνεια των ακινήτων που βρίσκονται στην αγορά σήμερα αφορά σε παλαιότερες κατασκευές που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις σύγχρονες ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι τιμές πώλησης

Με βάση την έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε η GEOAXIS το Δεκέμβριο 2025, και μετά από προσαρμογή με μείωση κατά 10% λόγω διαπραγμάτευσης, η υψηλότερη διάμεση ζητούμενη τιμή πώλησης καταγράφεται στον Ασπρόπυργο με 841,71 €/τμ, δεύτερα σε σειρά είναι τα Μεσόγεια Αττικής με 723,62 €/τμ και τρίτη έρχεται η ΒΙ.ΠΕ Σίνδου με 548,55 €/τμ. Χαμηλότερες διάμεσες τιμές πώλησης εμφανίζει η Ελευσίνα με 470,98 €/τμ, τα Οινόφυτα με 444,79 €/τμ και τελευταίο έρχεται το Καλοχώρι με τιμή 396,00 €/τμ.. «Παρατηρούμε πως οι αξίες κινούνται σε ένα εύρος μεταξύ 396-842 euro/τμ. Θεωρούμε πως πωλήσεις πάνω από 650 euro/τμ αφορούν αποκλειστικά σε ακίνητα πολύ καλών προδιαγραφών. Οι αξίες θα βαίνουν αυξανόμενες τα επόμενα χρόνια ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της μικρής προσφοράς ποιοτικών κατασκευών και της έλλειψης διαθέσιμης γης», σημειώνεται.

Αναφορικά με τις επιφάνειες, η μεγαλύτερη διάμεση διαθέσιμη επιφάνεια καταγράφεται στον Ασπρόπυργο με 4.920τμ, δεύτερη σε σειρά είναι η Ελευσίνα με 4.500τμ, και τρίτα έρχονται τα Οινόφυτα με 4.464τμ, Τις μικρότερες επιφάνειες εμφανίζουν, η ΒΙ.ΠΕ Σίνδου με διάμεση διαθέσιμη επιφάνεια 4.403τμ., τα Μεσόγεια Αττικής με διάμεση διαθέσιμη επιφάνεια 3.790τμ, και τέλος το Καλοχώρι με διάμεση διαθέσιμη επιφάνεια 3.060τμ.

